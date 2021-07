Đi đến điểm tiêm vaccine, tôi có vi phạm Chỉ thị 16?

Luật sư cho biết trường hợp bạn ra ngoài để đi tiêm vaccine theo thông báo của cơ quan là không vi phạm quy định phòng, chống dịch của UBND thành phố.

Trong thời gian TP.HCM áp dụng Chỉ thị 16, tôi được cơ quan thông báo đi tiêm vaccine. Vậy tôi ra đường trong trường hợp này có vi phạm Chỉ thị 16 không? Tôi cần chứng minh việc mình đi tiêm vaccine bằng cách nào với lực lượng chức năng?

Luật sư Hà Hải - Đoàn Luật sư TP.HCM

Ngày 23/7/2021, UBND TP.HCM ban hành Công văn 2468 về việc tăng cường mạnh mẽ các biện pháp thực hiện giãn cách xã hội toàn thành phố theo tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng đến ngày 1/8.

Tại mục 2.3 (c) Công văn 2468 quy định về công tác tổ chức tiêm vắc xin nêu rõ: tập trung thực hiện kế hoạch tiêm vaccine đợt 5 đảm bảo an toàn, công bằng, minh bạch, trong đó ưu tiên cho người cao tuổi (trên 65 tuổi) và người có bệnh nện; với mục tiêu là an toàn, không chạy theo tiến độ, thực hiện đúng tinh thần giãn cách.

Như vậy, song song với thực hiện giãn cách xã hội thì UBND thành phố, Bộ y tế vẫn tập trung thực hiện kế hoạch tiêm vaccine đợt 5 cho người dân. Do đó, trường hợp ra ngoài để tiêm vaccine theo thông báo của cơ quan là không vi phạm quy định phòng, chống dịch của UBND thành phố. Tuy nhiên, khi ra đường bạn phải cung cấp được các giấy tờ chứng minh mình được thông báo đi tiêm vắc xin cùng với giấy tờ tùy thân.

Nếu người dân ra đường không có lý do chính đáng sẽ bị phạt từ 1-3 triệu đồng do không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 12 Nghị định 117/2020 ngày 28/9/2020 quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế.