Đi cướp để kiếm tiền tổ chức sinh nhật cho bạn

Cần tiền tiêu xài và tổ chức sinh nhật, nhóm thanh niên dùng mã tấu đuổi chém người đi đường ở TP.HCM để cướp xe máy.

Ngày 8/7, Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM (PC02) đang củng cố hồ sơ, bàn giao Võ Văn Tuấn Tài (19 tuổi, quê Long An), P.H.N.P. (15 tuổi, ngụ TP.HCM) cùng 5 người khác cho Công an huyện Bình Chánh để điều tra về hành vi Cướp tài sản và Không tố giác tội phạm.

Theo cảnh sát, đây là nhóm dùng hung khí đuổi chém, cướp xe máy người đi đường ở huyện Bình Chánh hôm 1/7.

Nhóm thanh thiếu niên bị điều tra hành vi Cướp tài sản và Không tố giác tội phạm. Ảnh: Công an cung cấp.

P. khai bỏ nhà đi lang thang và sống cùng nhóm bạn tại một nhà trọ ở huyện Bình Chánh. Gần đây, cả nhóm cần tiền tiêu xài và tổ chức sinh nhật cho Tài nên nảy ra ý định cướp tài sản.

Rạng sáng 1/7, P., Tài cùng 2 đồng bọn đi xe máy đến huyện Bình Chánh thì thấy người đàn ông chạy xe tay ga. Nhóm cướp chặn xe, đuổi chém khiến nạn nhân bỏ chạy.

Sau khi gây án xong, nhóm này mang chiếc xe cướp được về lại phòng trọ giao cho một người khác đi bán. Tuy nhiên, người này đã lấy xe đi mất và không chia tiền cho nhóm cướp.

Rạng sáng 8/7, Đội 3 Phòng PC02 phối hợp với Công an huyện Bình Chánh ập vào nhà trọ trên quốc lộ 50 bắt giữ các nghi phạm, thu giữ hung khí gây án.