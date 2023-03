Di chúc của Pele tiết lộ người con thứ 8?

Biểu tượng bóng đá thế giới qua đời vào tháng 12/2022 ở tuổi 82. Ông để lại 30% tài sản cho góa phụ, người vợ thứ ba Marcia và phần còn lại được chia cho các con.

Pele có tổng cộng 7 người con. Một cuộc xét nghiệm ADN đang được tiến hành để xác định liệu có đứa con thứ 8 của Pele.

Luật sư Luiz Kignel cho biết Vua bóng đá để lại chỗ trong di chúc nhằm giúp người con thứ 8 này được chia tài sản thừa kế. "Ông ấy chỉ ra khả năng tồn tại của một cô con gái khác, người mà việc nhận dạng sẽ phụ thuộc vào xét nghiệm ADN sắp tới", vị luật sư cho biết.

Trước đó, một phụ nữ Brazil giấu tên đã bắt đầu hành động pháp lý để chứng minh cô là con gái của Pele. Vào tháng 9/2022, tòa án ở Sao Paulo yêu cầu Pele ốm yếu phải làm xét nghiệm ADN, theo trang web của G1.

Nhưng ông Kignel cho biết cuộc thử nghiệm "không thể được thực hiện (đối với Pele) do đại dịch và tình trạng sức khỏe của ông ấy". Thay vào đó, ADN của cô gái sẽ được so sánh với một trong những đứa con khác của huyền thoại Brazil để xác nhận xem ông có phải là cha của cô ấy hay không.

Luật sư cho biết thêm bà vợ thứ ba Marcia sẽ thừa kế dinh thự của người hùng bóng đá ở Guaruja, thị trấn nghỉ mát bên bờ biển phía nam Sao Paulo, nơi cặp đôi từng sinh sống.

Ông Kignel thông tin rằng các tài sản khác bao gồm nhiều bất động sản và cổ phần trong thương hiệu Pele vẫn chưa được kiểm kê đầy đủ. Nhà vô địch World Cup ba lần được cho có khối tài sản trị giá khoảng 80 triệu bảng Anh, phần lớn số tiền này kiếm được sau khi ông nghỉ hưu. Tuy nhiên, các báo cáo khác tuyên bố di chúc chỉ trị giá khoảng 13 triệu bảng.

Huyền thoại bóng đá kết hôn ba lần nhưng chính ông từng thừa nhận ông không biết mình có bao nhiêu đứa con sau vô số cuộc tình ngông cuồng. Theo những thông tin chính thức, ông có ba người con với vợ đầu Rosemeri là Kelly, Edinho và Jennifer. Cô con gái Flavia chào đời sau mối tình lãng mạn với nhà báo Lenita Kurtz. Năm 1994, Pele kết hôn với người vợ thứ hai, ca sĩ Assaria, rồi chào đón cặp song sinh Joshua và Celeste.

Ông cũng có quan hệ tình cảm với quản gia Anizia Machado và cả hai có chung cô con gái Sandra Regina, sinh năm 1964, người mất nhiều năm cố gắng chứng minh mình là con gái của Pele. Nhưng cựu tiền đạo nổi tiếng từ chối công nhận cô con gái này ngay cả sau khi tòa án phán quyết ông là cha cô ấy vào năm 1996. Mười năm sau đó, cô ấy mất vì căn bệnh ung thư và vẫn không được cha thừa nhận.

Cuối cùng, ông cũng công nhận Sandra trong di chúc của mình và "ước nguyện hấp hối" của ông là được gặp các con trai của bà. Chỉ một ngày trước khi qua đời vào tháng 12, ông có cuộc gặp đầu tiên với hai cháu trai Octavio và Gabriel. Họ được cho sẽ thừa kế phần di sản của Sandra.

Gabriel nói với tờ Mirror: “Tôi cảm ơn Chúa đã mang đến khoảnh khắc này. Đó là điều mẹ tôi mơ ước nhất. Tôi đã nói chuyện với các dì của mình và họ nói rằng ông của chúng tôi muốn gặp chúng tôi. Gia đình nào cũng có xích mích và cãi vã, gia đình chúng tôi cũng vậy. Nhưng có những lúc, sự đoàn kết và tình yêu thương quan trọng hơn bất cứ điều gì khác".

Biểu tượng bóng đá của Brazil chiến đấu với căn bệnh ung thư ruột kết trong thời gian dài. Sau khi ông mất, hàng nghìn người hâm mộ đã xếp hàng trên đường phố quê hương Santos để dự đám tang ông.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.