Đi ăn ngày lễ, hên có bàn nhanh, xui phải đợi

Tối đầu tiên của kỳ nghỉ lễ, nhiều thực khách đổ về khu vực trung tâm TP.HCM tìm kiếm nhà hàng, quán ăn để trò chuyện cùng bạn bè, ngắm pháo hoa.

Khoảng 19h, các tuyến phố chính ở trung tâm TP.HCM tắc nghẽn. Với quãng đường khoảng 15 phút di chuyển ngày thường, bạn sẽ phải tốn thời gian gấp 3-4 lần nếu đi vào dịp lễ 30/4-1/5 này. Dù biết tắc đường, nhiều người vẫn chọn dành thời gian đến nhà hàng để thưởng thức bữa tối cùng gia đình, bạn bè.



Chờ 30 phút để ăn

Trong các khu trung tâm thương mại ở quận 1, gần như mọi nhà hàng đều kín chỗ từ sau 18h30. Nhiều khách đến ăn nhưng không đặt trước, phải chờ tới 30-45 phút mới có bàn.

Chia sẻ với Zing, Nguyễn Đức Tín, trợ lý nhà hàng Manwah cơ sở Saigon Centre (Lê Lợi, quận 1), cho biết từ 17h đến 21h30, nhà hàng đã nhận khoảng 300 khách. Tuy nhiên, lượng đặt trước chỉ chiếm khoảng 2/3. Số còn lại là khách không đặt trước nên khi đến ăn, họ phải chờ khá lâu.

"Vào giờ cao điểm, khoảng 19h, có tới hơn 10 nhóm đứng chờ. Chúng tôi phải ghi số thứ tự và thông tin khách để gọi họ khi có bàn, trong trường hợp khách muốn đi lại quanh khu trung tâm thương mại. Mỗi nhóm phải chờ khoảng 30 phút. Phải sau 20h, bàn trống mới có nhiều hơn, cỡ 10 phút/bàn", anh Tín cho biết.

Phúc Lộc (quận 8) dùng bữa tại nhà hàng. Cô chia sẻ mình không thể đặt bàn trước cho nhóm 4 người do sau 17h, nhà hàng không nhận đặt thêm.

Được biết, một số nhà hàng không nhận đặt trước 100% bàn trong dịp lễ. Chỉ có khoảng 50% khách được đặt trước. Số còn lại đến nhà hàng và tùy vào độ may mắn mới có bàn sớm. Lý do là không phải toàn bộ khách đặt trước đều đến hoặc đến đúng giờ. Do đó, các nhà hàng chỉ nhận đặt một lượng vừa đủ để tránh tình trạng khách không tới vẫn được giữ bàn, khách tới lại không có chỗ ăn.

Annie (Tân Bình) cho biết mình rời khỏi nhà từ 19h30. Cô mất tới hơn 45 phút di chuyển đến khu trung tâm thương mại để "lót dạ" trước khi đi chơi tiếp. Thực khách này vừa đến đã có bàn luôn, không cần chờ đợi.

Tuy nhiên, không phải ai cũng may mắn như Annie. Cô Đào Ngọc Bích (TP Thủ Đức) đi tới 4 nhà hàng vẫn không tìm được bàn ăn. Trao đổi với Zing sau khi nhà hàng GoGi House từ chối nhận thêm khách vì quá đông và trễ (khoảng sau 21h30), cô Bích nói mình khổ sở để tìm một chỗ ăn. Cô và nhóm bạn đã đi chơi từ 15h, qua Bùi Viện, phố đi bộ Nguyễn Huệ, dạo trung tâm thương mại rồi mới tìm quán ăn.

"Tôi biết ngày lễ đông chứ nhưng vẫn thích đi chơi cho có không khí. Ăn tối xong, tôi và các bạn cũng về luôn. Quan trọng giờ ăn ở đâu đã, tôi đi tới 4 quán rồi", cô Bích nói.



Phải đặt trước mới có chỗ ngắm pháo hoa

Không chỉ nhà hàng nằm trong trung tâm thương mại, địa chỉ ăn uống trên cao hay sát bờ sông sở hữu view đắt giá, có thể xem pháo hoa cũng nhộn nhịp trong đêm 30/4.

Ảnh: Chí Hùng.

Anh Minh Triết, Giám đốc Marketing nhà hàng Kokugyu, chia sẻ nhà hàng hoạt động với công suất tối đa trong đêm 30/4 để phục vụ 150 khách. Từ khi dịch bệnh bùng phát, đây là tín hiệu tích cực cho thấy cuộc sống của người dân TP.HCM đã thực sự trở lại. Nhiều nhân viên phải tăng ca để đáp ứng nhu cầu ăn uống của khách hàng trong mùa lễ.

Anh Triết cho rằng vị trí trên cao, có thể ngắm pháo hoa bắn từ đường hầm Thủ Thiêm là một trong những lý do nhà hàng thu hút thực khách dịp này.

Tương tự, ROS Yacht Club, nằm trên trục đường Tôn Đức Thắng, sát bên sông Sài Gòn, đã sớm được đặt kín chỗ.

Anh Huy Nguyễn, đại diện nhà hàng, cho biết: "Các bàn bố trí ven sông là nơi có tầm nhìn đẹp, ấn tượng nên khách chọn nhiều nhất. Ngày 25/4, khu vực này không còn chỗ trống. Trước lễ một ngày, toàn bộ chỗ ngồi trong nhà hàng chúng tôi cũng được khách đặt kín".

Ghi nhận tối 30/4, nhiều khách tình cờ đi ngang qua và muốn ghé dùng bữa nhưng không có bàn. Họ đành đi tìm quán khác vì nhà hàng chỉ nhận khách đã đặt bàn.

May mắn hơn nhiều người, Ngoan Hà (Bình Thạnh) đã kịp đặt một bàn cho mình và nhóm bạn. Để ngắm trọn vẹn màn bắn pháo hoa, cô có mặt ở nhà hàng từ 20h30.

Trên đường đi, nữ thực khách không thể tránh khỏi cảnh kẹt xe khi dòng người khắp nơi đồ về quận 1 vui chơi, tham quan.

"Ở đường Tôn Đức Thắng, xe nhích từng chút một, chúng tôi phải chấp nhận gửi ôtô xa một chút rồi đi bộ vào cho kịp giờ", thực khách này lường trước việc đông đúc, quá tải nên không quá bất ngờ.

Theo Hà, nhà hàng cô ngồi là nơi ngắm pháo hoa đẹp bậc nhất TP.HCM với giá không quá cao so với mặt bằng chung. Vì thế, nhiều năm liền, nữ thực khách thường xuyên ghé ăn uống vào dịp lễ, Tết.

Ngồi cách bàn của Hà không xa, anh Atanu Nath (Ấn Độ) cũng nâng ly chúc mừng dịp lễ cùng người bạn. Đến Việt Nam nhiều nhưng đây là lần đầu tiên du khách này tận mắt chiêm ngưỡng pháo hoa hoành tráng, kéo dài 15 phút trên sông Sài Gòn.

Atanu Nath chia sẻ niềm vui khi chiêm ngưỡng khoảnh khắc pháo hoa tỏa sáng bầu trời. Anh hào hứng giới thiệu với phóng viên những đoạn clip ngắn mình ghi lại.