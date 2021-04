ĐH Thái Bình Dương tham vọng phát triển khoa CNTT như doanh nghiệp IT

Bên cạnh những tiết học lý thuyết, Trưởng khoa CNTT - Đại học Thái Bình Dương chú trọng thiết kế các tiết học làm dự án để sinh viên trải nghiệm môi trường làm việc doanh nghiệp.

Đại học Thái Bình Dương là một trong những ngôi trường đang đào tạo nguồn nhân lực công nghệ thông tin (CNTT) chất lượng cao tại miền Trung. TS Nguyễn Trùng Lập - Trưởng khoa CNTT của trường bày tỏ mong muốn xây dựng khoa như một doanh nghiệp IT.

- Nhiều chuyên gia nhận định miền Trung đang trở thànhmiền đất hứa để phát triển CNTT. Quan điểm của tiến sĩ như thế nào?

- Tôi ủng hộ nhận định này. Miền Trung là khu vực sở hữu nhiều tiềm năng phát triển ngành CNTT.Các doanh nghiệp phần mềm bắt đầu mở văn phòng, đầu tư ở miền Trung, trong đó có Quy Nhơn, Nha Trang... Riêng tại Nha Trang, hiện có hơn 30 doanh nghiệp CNTT lớn nhỏ.Có thể thấy, khi có các nhà đầu tư công nghệ lớn trong nước và trên thế giới tìm đến miền Trung đầu tư, đây là những tín hiệu vui cho khu vực này.

Mặt khác, cơ hội việc làm cho nhân lực CNTT rất đa dạng như chính phủ điện tử, công tác đảm bảo an toàn thông tin, phát triển đô thị thông minh,triển khai ERP cho doanh nghiệp vừa và nhỏ, ứng dụng CNTT vào nông nghiệp, cây công nghiệp, resort ven biển… Đây là tiềm năng để ngành phát triển.

- Với sự đầu tư nói trên, nhu cầu nhân lực về công nghệ của khu vực miền Trung sẽ rất lớn. Các trường đại học ở khu vực này đóng vai trò như thế nào?

- Nhân lực là yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển ngành CNTT. Tại các quốc gia trên thế giới, các trường đại học đóng vai trò lớn trong việc đào tạo và cung cấp nguồn nhân lực CNTT.

TS Nguyễn Trùng Lập (thứ hai từ trái qua) cùng các đối tác và giảng viên, sinh viên Khoa CNTT Đại học Thái Bình Dương tại Adai Lab (Nha Trang).

Khoa CNTT - Đại học Thái Bình Dương cùng nhiều trường đại học khác đang góp phần đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cho khu vực duyên hải miền Trung và Tây Nguyên. Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển khoa CNTT trở thành một đơn vị đào tạo chất lượng tại khu vực miền Trung. Khoa đã xây dựng khung chương trình giáo dục tập trung vào nguồn nhân lực phục vụ chuyển đổi số (AI, khoa học dữ liệu) của địa phương, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

- Tỷ lệ sinh viên được trải nghiệm môn học thực tế, thực hiện các dự án (project - based) tại trường là bao nhiêu thưa tiến sĩ?

- Trong ngành CNTT, tôi quan niệm học đi đôi với hành. Sinh viên phải làm và trải nghiệm nhiều hơn. Do đó, trong chương trình đào tạo chúng tôi đảm bảo trên 75% môn học yêu cầu sinh viên làm dự án (project); 50% giờ thực hành tại lớp; 90 giờ tự học thực hành, làm dự án tại IT Space (trung tâm thực hành của Đại học Thái Bình Dương - PV) và Adai Lab (trung tâm nghiên cứu do một số công ty công nghệ cùng các trường đại học ở Nha Trang phối hợp thành lập - PV); 100% sinh viên được thực tập nhận thức, thực tập tốt nghiệp tại doanh nghiệp.

Ngoài ra, sinh viên của khoa được bố trí làm bán thời gian tại nhiều doanh nghiệp đối tác trong các học kỳ, từ đó đúc rút thêm nhiều kinh nghiệm.

Sinh viên khoa CNTT học và thực hành dự án tại trung tâm IT Space của trường.

- Như tiến sĩ chia sẻ, tham vọng lớn nhất của ông là phát triển Khoa CNTT như một doanh nghiệp IT. Vậy sinh viên hưởng lợi gì từ mô hình này?

- Nói chính xác hơn là tôi có tham vọng xây dựng và phát triển doanh nghiệp IT ngay trong Khoa CNTT - Đại học Thái Bình Dương. Hiện chúng tôi triển khai hệ thống cơ sở vật chất, quy trình, dự án theo mô hình của một doanh nghiệp IT. Sinh viên từ năm 3 có thể tham gia phát triển các dự án cho khách hàng, dưới sự hỗ trợ của giảng viên và các chuyên viên CNTT của khoa.

Sau thời gian đưa IT Space vào hoạt động, chúng tôi thực hiện được một số dự án phục vụ nội bộ nhà trường. Bên cạnh đó, chúng tôi nhận được những đặt hàng về nhân sự, phần mềm từ doanh nghiệp.

Chính quá trình làm dự án tại IT Space và Adai Lab trang bị cho sinh viên tư duy phản biện, kỹ năng làm việc nhóm, khả năng giải quyết vấn đề, khả năng nghiên cứu và tự học… Đây là những kỹ năng mà doanh nghiệp mong muốn khi tuyển nhân sự. Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể cạnh tranh, làm việc và thích nghi nhanh trong công việc.

TS Chris - giảng viên khoa CNTT nói về “Trí thông minh cảm xúc” (EQ) tại buổi sinh hoạt thường niên của IT English Club.

- Trải qua nhiều vị trí khác nhau trong ngành công nghệ, lời khuyên của tiến sĩ dành cho các bạn trẻ là gì?

- Tôi nghĩ rằng dù học ngành gì cũng nên chú trọng khả năng ngoại ngữ, nhất là tiếng Anh. Bởi ngoại ngữ là cửa ngõ tiếp cận tri thức khoa học công nghệ của thế giới, là điều kiện tiên quyết để hòa nhập, thành công trong môi trường toàn cầu.

Khi các bạn vào đại học, bắt đầu thay đổi cách học để phù hợp với môi trường đại học hiện đại thì nên tập suy nghĩ các vấn đề gắn bó, liên quan đến xã hội. Đơn cử như suy nghĩ “tôi sẽ góp phần làm cho đất nước này tốt đẹp hơn”.