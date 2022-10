ĐH Stanford ghi nhận vụ cưỡng hiếp thứ 2 tại khuôn viên trường

Sau vụ cưỡng hiếp hồi tháng 8, ĐH Stanford tiếp tục ghi nhận một vụ việc khác tương tự xảy ra hôm 7/10 ngay trong khuôn viên trường.

Ngày 8/10, ĐH Stanford cho biết đang điều tra một vụ cưỡng hiếp xảy ra trong khuôn viên trường hôm 7/10. Đây là vụ cưỡng hiếp thứ 2 tại trường này được báo cáo trong 3 tháng gần đây, NBC dẫn tin.

Đại diện ĐH Stanford cho biết cả 2 nạn nhân của 2 vụ việc đều chọn không chia sẻ nhiều thông tin với cảnh sát. Bên cạnh đó, đại diện nhà trường cũng từ chối nhận xét về mối liên quan giữa 2 sự việc.

ĐH Stanford ghi nhận 2 vụ cưỡng hiếp ngay trong khuôn viên trường trong vòng 3 tháng. Ảnh: The Mecury.

Theo thông báo của Phòng An ninh Công cộng Stanford, vụ cưỡng hiếp hôm 7/10 được cho xảy ra lúc 12h30. Nạn nhân cho biết mình bị một người đàn ông trưởng thành kéo ra khỏi văn phòng lúc đang làm việc. Hắn đưa cô xuống hầm và xâm hại. Ngoài ra, nạn nhân không đưa ra thêm thông tin gì về kẻ cưỡng hiếp.

Phát ngôn viên của trường cho hay Phòng An ninh Công cộng Stanford đang tích cực điều tra vụ việc. ĐH Stanford cũng kêu gọi những người liên quan cung cấp thông tin về vụ việc tới Phòng An ninh Công cộng (nếu có) do "thông tin hiện nắm được đang rất hạn chế".

Trong khi đó, nhà trường vẫn đang điều tra vụ cưỡng hiếp hồi tháng 8. Vụ việc này xảy ra vào khoảng 17h, trong phòng tắm của bãi đậu xe gần ký túc xá sinh viên. Nạn nhân cho biết từng thấy kẻ cưỡng hiếp trong khuôn viên trường trước đây. Đó là người đàn ông gầy, cao khoảng 1,8 m, mắt nâu, râu bạc. Tuy nhiên, trường không có thông tin về mối quan hệ giữa nạn nhân và tội phạm.

Năm 2016, ĐH Stanford từng gây rúng động dư luận vì sự khoan hồng dành cho Brock Turner, thành viên đội tuyển bơi lội trường. Turner bị kết án 3 trọng tội sau khi tấn công tình dục một phụ nữ đến bất tỉnh. Các công tố viên đề nghị mức án 6 năm tù song Turner chỉ phải ngồi tù 6 tháng theo phán quyết của thẩm phán Aaron Persky.