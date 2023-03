ĐH Oxford cấm giảng viên có 'quan hệ thân mật' với sinh viên

Mới đây, ĐH Oxford (Anh) thông báo lệnh cấm giảng viên, trợ giảng có "quan hệ thân mật" với sinh viên, nhân viên nhà trường nói chung cũng không được khuyến khích điều này.

ĐH Oxford cho biết chính sách mới được xây dựng trong nhiều tháng và nhận nhiều ý kiến đóng góp trong trường. Ảnh: Oxford University.

Theo đó, giảng viên hoặc trợ giảng có trách nhiệm bất kỳ với sinh viên sẽ bị sa thải nếu có "quan hệ thân mật với sinh viên". Nhân viên nhà trường nói chung cũng không được khuyến khích có mối quan hệ cá nhân thân thiết nào khác với sinh viên, đây được xem như vi phạm “ranh giới của hành vi nghề nghiệp", Telegraph đưa tin.



Theo chính sách hiện tại của ĐH Oxford, dù không bị cấm, các mối quan hệ thân mật vẫn không được khuyến khích. Nếu có, những người liên quan phải thông báo với người quản lý trực tiếp.

Lệnh cấm mới sẽ chính thức có hiệu lực kể từ 17/4/2023. Với những "mối quan hệ thân mật" đang diễn ra, nhà trường sẽ giải quyết bằng cách đảm bảo nhân viên đó không còn hoặc không có bất kỳ trách nhiệm nào đối với sinh viên.

ĐH Oxford cho biết chính sách mới được xây dựng trong nhiều tháng và nhận nhiều ý kiến đóng góp trong trường. Người phát ngôn của trường đại học cho biết nhà trường đang nỗ lực xây dựng nền văn hóa an toàn, không dung thứ cho bạo lực và quấy rối tình dục.

Trước đó, nhóm It Happens Here thuộc Hội sinh viên ĐH Oxford đã vận động chống bạo lực tình dục, kêu gọi nhà trường cấm các mối quan hệ không phù hợp.

Nhóm sinh viên này cảnh báo những "mối quan hệ thân mật" làm nảy sinh các vấn đề liên quan đến sự bất bình đẳng quyền lực trong một mối quan hệ, sự thiên vị hoặc sự xói mòn lòng tin trong quá trình học tập.

Trước đó, ĐH College London và ĐH Nottingham (Anh) cũng có động thái tương tự. Tháng trước, Văn phòng Sinh viên (OFS - thuộc cơ quan quản lý giáo dục đại học) đã mở một cuộc hội thảo nhằm tham vấn cho các trường đại học cách để giải quyết hành vi quấy rối và lạm dụng tình dục trong khuôn viên trường.

Các kế hoạch bao gồm buộc nhân viên tiết lộ mối quan hệ với sinh viên hoặc cấm hoàn toàn mối quan hệ giữa nhân viên và sinh viên.

Bà Susan Lapworth, CEO OfS, cho biết phần lớn những người làm việc trong lĩnh vực giáo dục đại học cư xử phù hợp với sinh viên của họ. Tuy nhiên, các nhà quản lý nhận ra có thể mất sự cân bằng quyền lực trong các mối quan hệ cá nhân nếu có nhân viên lợi dụng chức vụ để quấy rối hoặc có hành vi sai trái về tình dục với sinh viên.

Một báo cáo gần đây cho thấy trong 5 năm qua, ĐH Oxford đã có 5 khiếu nại liên quan đến hành vi quấy rối tình dục của nhân viên. Tuy nhiên, chỉ một nhân viên bị đình chỉ, sau đó bị sa thải.

Hội sinh viên ĐH Oxford đã kêu gọi các biện pháp trừng phạt cứng rắn hơn đối với các nhân viên có hành vi sai trái. Cách đây 5 năm, một cuộc khảo sát của Hiệp hội Sinh viên quốc gia cho thấy khoảng 80% sinh viên không thoải mái với việc nhân viên nhà trường có quan hệ tình cảm hoặc tình dục với sinh viên.

Cuộc khảo sát với gần 2.000 sinh viên cũng chỉ ra 40% số người được hỏi từng trải qua ít nhất một lần hành vi quấy rối từ nhân viên nhà trường, 10% cho biết đã bị nhân viên nhà trường đụng chạm cơ thể theo cách khiến họ cảm thấy khó chịu.

Tuy nhiên, một số sinh viên lại cho biết họ có tình cảm với giáo sư. Năm 2019, Cameron Platt, một sinh viên tốt nghiệp ĐH Oxford, thông báo cô đã đính hôn với giáo sư, đồng thời là người cố vấn cũ của mình. Tuy nhiên, Platt cho biết mối quan hệ của họ chỉ bắt đầu sau khi cô tốt nghiệp.