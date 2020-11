ĐH Nguyễn Tất Thành có hiệu trưởng mới

Sau hơn 20 năm lãnh đạo ĐH Nguyễn Tất Thành, PGS Nguyễn Mạnh Hùng xin thôi chức hiệu trưởng và chuyển giao cho người khác.

PGS Nguyễn Mạnh Hùng đã xin từ nhiệm chức hiệu trưởng ĐH Nguyễn Tất Thành với lý do sức khỏe. Ông Hùng đã có hơn 20 năm lãnh đạo ĐH Nguyễn Tất Thành.

Ông là một trong những người đặt nền móng phát triển cho trường từ một trung tâm dạy nghề cho công nhân ngành may trở thành một trường đại học đa ngành, đa bậc học, với hơn 20.000 sinh viên.

Theo quyết định của Hội đồng trường, TS Trần Ái Cầm giữ chức hiệu trưởng thay cho ông Hùng.

TS Trịnh Ái Cầm giữ chức hiệu trưởng ĐH Nguyễn Tất Thành. Ảnh: NTTU.

TS Trần Ái Cầm, sinh ngày 14/12/1975, tốt nghiệp ĐH Luật TP.HCM. Bà là thạc sĩ ngành Quản trị Kinh doanh và tiến sĩ ngành Kinh tế và Quản lý Quốc dân. Bắt đầu công tác tại ĐH Nguyễn Tất Thành từ năm 2008, TS Cầm trải qua nhiều vị trí trưởng bộ môn, phó phòng quản lý đào tạo rồi đến trưởng phòng đào tạo, phó hiệu trưởng.

Tiền thân của ĐH Nguyễn Tất Thành là một trung tâm đào tạo công nhân may thuộc công ty Dệt May Sài Gòn (năm 1999). Năm 2002, UBND TP.HCM ra quyết định cho phép thành lập trường Kinh tế Kỹ thuật Nghiệp vụ bán công Nguyễn Tất Thành trực thuộc công ty Dệt May Sài Gòn.

Năm 2005, Bộ GD&ĐT quyết định nâng cấp thành trường CĐ Nguyễn Tất Thành. Đến năm 2011, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định thành lập ĐH Nguyễn Tất Thành trên cơ cở trường cao đẳng.