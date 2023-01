Detox đúng cách là gì?

Nhiều chuyên gia dinh dưỡng cho rằng các sản phẩm giải độc cơ thể xuất hiện rải rác trên mạng xã hội có thể gây ra nguy hiểm đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Ăn nhiều rau là một phương pháp giải độc cơ thể hiệu quả. Ảnh: Shutterstock.

Vào đầu năm nay, quảng cáo ParaGuard đã xuất hiện trên TikTok với nội dung uống thuốc diệt ký sinh trùng để tẩy giun cho cơ thể. Hậu quả của việc làm này là các biến chứng về sức khỏe do những lợi khuẩn trong ruột đều bị loại bỏ.

Eat This, Not That! dẫn lại kết luận của Trung tâm Y học Tổng hợp và Bổ sung Quốc gia Mỹ rằng có rất ít bằng chứng để chứng minh hiệu quả của các chế độ giải độc cơ thể.

Bên cạnh đó, nhiều chế độ giải độc hiện nay vẫn chưa được Cục Quản lý Thực phẩm và Dược Phẩm Mỹ (FDA) phê duyệt. Cả FDA và FTC đều đưa ra tuyên bố sẽ có hành động pháp lý đối với một số sản phẩm giải độc có hại cho cơ thể con người.

"Những sản phẩm giải độc được bán cho người tiêu dùng với hy vọng loại bỏ chất độc đang tích tụ khỏi cơ thể. Nhưng vấn đề là không có quy định nào của FDA về chúng. Những sản phẩm này không có kết quả lâm sàng để chứng minh tác dụng. Trên thực tế, do không được quản lý chặt chẽ nên chúng còn có nguy cơ gây hại cho gan", Bonnie Newlin - chuyên gia dinh dưỡng thực vật - Giám đốc điều hành của Crave Nutrition, giải thích.

Không những vậy, những chế độ giải độc cơ thể khắc nghiệt còn có thể gây ra mất nước, mất cân bằng điện giải, lượng đường trong máu thấp, rối loạn tiêu hóa, cũng như các vấn đề về thận và tim.

Để giải độc cơ thể thường khuyên, theo các chuyên gia, mỗi người nên tuân theo chế độ ăn kiêng chỉ có chất lỏng trong một khoảng thời gian nhất định.

Trung tâm Y học Tổng hợp và Bổ sung Quốc gia Mỹ đã chỉ ra một số phương án phổ biến thường được áp dụng để giải độc cơ thể như ăn chay, chỉ uống nước trái cây hoặc đồ uống tương tự, chỉ ăn một số loại thực phẩm nhất định, sử dụng thực phẩm bổ sung hoặc các sản phẩm thương mại khác, sử dụng các loại thảo mộc.

Ngoài ra, thay vì trông chờ vào một loại sản phẩm cụ thể, Eat This, Not That! cho rằng mỗi người nên tận dụng cơ quan tự nhiên để giải độc. Gan là bộ phận thực hiện nhiệm vụ này tốt nhất, nó hoạt động suốt ngày đêm nhằm đảm bảo cho cơ thể luôn được làm sạch.

"Gan loại bỏ các chất có hại, phân hủy chúng thành những hạt mà cơ thể có thể sử dụng hoặc thải ra ngoài dưới dạng chất thải. Việc sản xuất mật ở gan đóng một vai trò quan trọng trong quá trình phân hủy này. Từ đó, tạo ra quy trình làm sạch tự nhiên khi máu đi qua gan", Newlin nói.