Deschamps: Tôi không muốn làm phiền Mbappe

Trong buổi họp báo trước trận chung kết Pháp - Argentina, khi được hỏi về Kylian Mbappe, huấn luyện viên Didier Deschamps nói: "Khi cậu ấy ít nói có nghĩa là cậu ấy đang làm việc. Cậu ấy đang ở trong trạng thái tinh thần tuyệt vời. Tôi không muốn làm phiền sự bình yên, trạng thái tinh thần của cậu ấy".

Tuyển Pháp chỉ còn cách chức vô địch World Cup lần thứ hai liên tiếp một trận thắng. Nhà đương kim vô địch đã phải đối mặt với khó khăn khi nhiều cầu thủ mắc virus trong vài ngày qua. Tuy nhiên, huấn luyện viên Deschamps không quá lo lắng.

"Chúng tôi cố gắng thực hiện các biện pháp phòng ngừa tối đa, để thích nghi và đối phó. Đó rõ ràng là một tình huống không nên có thì tốt hơn, nhưng chúng tôi đã làm tốt nhất có thể", thuyền trưởng tuyển Pháp nói.

Theo Reuters, các hậu vệ Dayot Upamecano, Ibrahima Konate, Raphael Varane, tiền vệ Adrien Rabiot và tiền đạo Kingsley Coman bị nhiễm virus đều đã bình phục. Chỉ còn Ibrahima Konate, Kingsley Coman và Raphael Varane lỡ buổi tập hôm 17/12 của toàn đội.

Khi được hỏi về đối thủ trận chung kết, HLV Deschamps chia sẻ: "Chúng tôi sẽ làm mọi thứ để chơi trận tới với Argentina. Scaloni đã phải đối phó với những tình huống khác, như thất bại đầu tiên của họ ở World Cup. Tôi không lo lắng, không căng thẳng, điều quan trọng là giữ bình tĩnh".

Trận đấu tại sân vận động Lusail sẽ là trận chung kết World Cup thứ ba của Deschamps, sau khi ông vô địch năm 1998 với tư cách đội trưởng của "Les Bleus" và 4 năm trước trên cương vị huấn luyện viên trưởng.

"Tuyển Pháp luôn là điều đẹp đẽ nhất trong sự nghiệp của tôi. Đó là niềm đam mê ở cấp độ rất cao. Tôi rất vui khi được ở vị trí này. Điều quan trọng nhất là tôi đang phục vụ tuyển Pháp và tôi không phải là người quan trọng nhất. Trong đầu tôi lúc này chỉ có trận chung kết", HLV Deschamps nói khi được hỏi về tương lai.

Trận chung kết giữa Pháp và Argentina diễn ra lúc 22h ngày 18/12 (giờ Hà Nội).

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019