Derby Milan ở bán kết Champions League và giấc mơ Italy

Ngay cả trong những giấc mơ hoang đường nhất, những CĐV của hai nửa kinh đô thời trang có lẽ cũng không thể nghĩ bán kết Champions League mùa này sẽ là trận derby giữa Inter và Milan.

Lần cuối điều này diễn ra đã là câu chuyện của tròn 20 năm trước khi Serie A vẫn còn là giải đấu số một thế giới. Inter và Milan khi ấy vẫn là những gã khổng lồ thật sự của lục địa già với những ngôi sao từ sân cỏ đến ghế dự bị.

Giờ Inter và Milan ở đâu? Hai gã khổng lồ ngày nào chỉ là những CLB thứ cấp nếu đặt cạnh Real Madrid và Man City, những cái tên còn lại của vòng bán kết.

Các ngôi sao trong đội hình của cả Inter lẫn Milan chưa từng bén mảng tới top 10 Quả bóng vàng trong cả sự nghiệp. Nhiều trụ cột của cả xanh-đen lẫn đỏ-đen kém tiếng tới mức người hâm mộ trung lập không thuộc tên (Acerbi, Kalulu, Krunic, Bennacer...). Người nổi tiếng nhất Zlatan Ibrahimovic thực tế còn không được đăng ký dự Champions League mùa này.

Nhưng đấy chưa và sẽ không bao giờ là vấn đề với những CĐV tại Milan lúc này. Bất luận thực tế có khốc liệt thế nào, đấy vẫn là chiến công không tưởng của cả Inter, Milan lẫn bóng đá Italy nói chung.

Nền bóng đá đã xuống cấp tới mức không thể tưởng tượng nổi giờ chắc chắn sẽ có một đại diện ở chung kết Champions League.

Cả Milan lẫn Inter đều vượt qua vòng bán kết với cùng một kịch bản: thắng lượt đi, hòa lượt về. Chưa một lần trong cả hai lượt trận, hai đại diện của kinh đô thời trang để đối thủ dẫn bàn. Mọi thứ luôn nằm trong tầm kiểm soát.

Milan và Inter đều khống chế đối phương trước khi tung ra những cú đấm quyết định để kết liễu. Bại tướng của hai đại diện thành Milan, Napoli và Benfica, tuyệt đối không tầm thường. Đây là hai CLB ghi nhiều bàn nhất tại Champions League mùa này trước vòng tứ kết.

Nhưng Napoli đã im lặng gần như hoàn toàn trước Milan, thậm chí chỉ có bàn thắng vào những phút bù giờ của trận lượt về. Benfica ghi 3 bàn vào lưới Inter nhưng hai trong số này đến khi Inter dẫn chung cuộc 5-1 và thay gần như cả hàng phòng ngự để giữ sức đồng thời tránh thẻ phạt.

Rất khó để cắt nghĩa các kết quả kiểu này nếu đứng trên góc nhìn phong độ thông thường. Cả Inter lẫn Milan đều đang chơi tồi tệ ở Serie A. Inter thua 4 trong 5 trận gần nhất, Milan thì chỉ thắng 1 trong 4 trận. Từ ngưỡng đua vô địch với Napoli, Milan và Inter giờ chỉ đứng thứ 4 và 5. Nếu Juve không bị trừ 15 điểm, cả hai đã văng khỏi top 4.

Phong độ cực cao của Inter và Milan tại Champions League vì thế chỉ có thể được định nghĩa bằng thứ giá trị vô hình: bản lĩnh. Nếu không phải bản lĩnh, Inter có lẽ đã không thể khống chế toàn diện Benfica trong chiến thắng trên đất Bồ Đào Nha và ghi 3 bàn ở lượt về chỉ sau đúng 3 lần sút trúng đích.

Nếu không phải bản lĩnh, Milan có thể đã bị nung chảy bởi sức ép tại Diego Armando Maradona khi Olivier Giroud sút hỏng phạt đền ngay giữa hiệp một hay hàng loạt tình huống bị Napoli hãm thành.

Sức ép của sân chơi Champions League đã khiến những ngôi sao vốn chỉ quen quanh quẩn ở Serie A của cả Milan lẫn Inter trưởng thành. Rafael Leao sau quá nhiều thất vọng ở mùa giải này với phong độ thất thường đã tỏa sáng không thể rực rỡ hơn với cú nước rút xuyên thủng hàng phòng ngự Napoli. Nicolo Barella sau hàng loạt chỉ trích vì thường xuyên chê bai đồng đội trên sân đã chơi hai lượt trận knock-out để đời với hai bàn thắng khai thông bế tắc cho "Nerazzurri".

Cả Leao lẫn Barella chưa từng hít thở không khí vòng knock-out Champions League cho đến mùa giải này. Những khiếm khuyết về kinh nghiệm ấy sau cùng đã biến mất. Với những cú hích đủ mạnh, Leao hay Barella đã cho cả thế giới thấy năng lực thật sự của họ.

Leao hay Barella có thể xem là hình ảnh đại diện cho chính Milan và Inter. Môi trường ảm đạm tại Serie A khiến cả hai bị đánh giá thấp hơn khả năng thật. Và Champions League giờ là sân khấu chứng minh áp lực có thể biến cả hai thành vàng ròng.

Tròn 20 năm trước, khi Milan và Inter tạo ra trận derby cùng thành phố đầu tiên trong khuôn khổ bán kết Champions League, bóng đá Italy có tới 3 đại diện tại vòng 4 đội của sân chơi danh giá nhất châu Âu (Inter, Milan, Juventus).

Lúc này, Juventus không có ở nhánh còn lại. Nhưng bóng đá xứ sở mỳ ống có quyền ưỡn ngực tự hào khi có tới 3 HLV Italy có mặt ở bán kết (Carlo Ancelotti, Simone Inzaghi, Stefano Pioli).

Rất khó để nhận định bóng đá Italy đang trở lại thời hoàng kim chỉ bởi việc Inter và Milan cùng có mặt ở bán kết Champions League. Đây vẫn là nền bóng đá trì trệ nhất trong top đầu châu Âu lúc này với các SVĐ xuống cấp, bộ máy quản trị quan liêu cùng tư duy chơi bóng phòng ngự lùi sâu lỗi thời.

Tuy nhiên, việc cả Ancelotti, Inzaghi lẫn Pioli có mặt tại vòng bán kết là đủ để nhận định bóng đá Italy chưa bao giờ thiếu những HLV giỏi nói riêng hay cá nhân xuất sắc nói chung. Thứ người Italy cần đôi khi chỉ là những sân khấu đủ lớn để thế giới biết bóng đá tại xứ sở mỳ ống chưa thể chết.

Điều gì còn thiếu để nhận định bóng đá Italy thực sự trỗi dậy như nhiều nhận định vội vã suốt thời gian qua? Thành tích tại Europa League và UEFA Conference League có thể là câu trả lời.

Nếu Juventus, Roma và Fiorentina đều đi tiếp, Serie A sẽ là giải đấu áp đảo nhất ở các các cúp châu Âu mùa này với 5 đại diện trong 12 CLB lọt vào bán kết Champions League, Europa League và Conference League. Đấy sẽ là một chỉ báo đủ mạnh để người ta tin bóng đá Italy bằng cách nào đó đang thật trở lại với vị thế vốn có. Nên nhớ, không một nền bóng đá nào có đại diện lọt vào cả 3 trận chung kết cúp châu Âu ngoài Serie A (mùa 1992/93).

Bây giờ là tròn 30 năm sau cột mốc không tưởng ấy. Nếu con tạo xoay lại dòng lịch sử, đấy là giấc mơ thành sự thực của bóng đá Italy.

Lần đầu tiên kể từ mùa 2002/03, CĐV được chứng kiến màn so tài giữa 2 CLB thành Milan, Inter và AC Milan ở bán kết Champions League.

Mục thể thao giới thiệu cuốn sách “The Special One: The Secret World of Jose Mourinho” của tác giả Diego Torres được xuất bản năm 2014. Cuốn sách này nói về những mặt tối của HLV người Bồ Đào Nha: những mánh khóe, nỗi sợ hãi, sự tức giận, buồn đau, bị làm nhục, những cãi vã, những nỗi ám ảnh trong thời gian là HLV hay bậc nhất thế giới.