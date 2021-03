Derby Manchester giờ chỉ một màu xanh

'Chỉ Cavani không đủ giúp Man Utd khôi phục quyền uy'

0 1

Phó tổng biên tập Joe Brewin của tạp chí Four Four Two cho rằng Man Utd phải mất 5-10 năm mới bắt kịp Man City. Ông gửi riêng cho Zing nhận định về trận derby thành Manchester.