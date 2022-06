Depp không hả hê khi thắng kiện Amber Heard

Johnny Depp hiện tập trung vào sự nghiệp ca hát và đóng phim. Dù thắng kiện Amber Heard, tài tử không cảm thấy hả hê.

Theo People, trong lúc Amber Heard đi mua hàng giảm giá ở Hamptons (New York, Mỹ) ngày 19/6, Johnny Depp tất bật chạy show tại châu Âu. Anh vừa có màn trình diễn bùng nổ cùng Jeff Beck ở Lễ hội âm nhạc Helsinki Blues.

Nguồn tin dẫn lời bạn của Depp cho biết: "Depp rất vui khi phiên tòa khép lại. Dù cảm thấy nhẹ nhõm với phán quyết của bồi thẩm đoàn, Depp không hả hê về điều đó".

Tài tử Cướp biển vùng Caribbean hiện tập trung cho sự trở lại nghệ thuật và không muốn nhắc đến vụ kiện phỉ báng. "Depp đệ đơn vì anh thấy cần thiết. Tuy nhiên, anh ấy muốn gạt mọi chuyện sang một bên khi đã kết thúc. Depp đã có thể làm những gì mình thích. Depp say mê biểu diễn và mùa hè bận rộn phía trước đang chờ anh ấy", nguồn tin chia sẻ thêm.

Johnny Depp vui nhưng không hả hê khi thắng kiện Amber Heard. Ảnh: People.

Ngày 15/7, Depp và Jeff Beck sẽ trình làng album mang tựa đề 18. Album đã được thu âm trong 3 năm với 13 ca khúc, trong đó có các bản cover bài hát kinh điển như Venus In Furs, Let It Be Me, What's Going On, Midnight Walker...

“Thật vinh dự khi được viết nhạc và biểu diễn cùng Beck - một trong những thiên tài âm nhạc vĩ đại và người mà tôi có thể tự hào gọi là 'anh trai'", Depp chia sẻ trong thông báo phát hành album.

Còn đối với nhạc sĩ 78 tuổi, Depp thực sự tài năng. Ông hy vọng khán giả cảm thấy thỏa mãn khi nghe Depp chơi nhạc rock and roll.

Amber Heard công kích Johnny Depp trong các cuộc phỏng vấn sau thua kiện. Ảnh: Fox News.

Johnny Depp bày tỏ trong hạnh phúc rằng bồi thẩm đoàn đã trả lại cuộc sống cho anh sau phán quyết thắng kiện ngày 1/6. Tài tử đang tận dụng sức hút truyền thông để khôi phục thanh danh và con đường sự nghiệp. Thời gian qua, anh tích cực đi diễn, hoạt động trên mạng xã hội.

Brooke Erin Duffy - phó giáo sư tại Đại học Cornell, chuyên gia truyền thông xã hội, kinh tế sáng tạo và bản dạng giới - nhận định: "Depp khát khao tái dựng thương hiệu cá nhân và hình ảnh sao hạng A trong mắt công chúng. Đây là thời điểm thích hợp để Depp làm điều đó. Anh ấy vốn dĩ là cỗ máy tự xây dựng thương hiệu có tính toán rất bài bản.