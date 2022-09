Đẹp toàn diện trong 30 phút mỗi sáng với 5 item giá hời ngày 10/9

Bận rộn với công việc, nhiều người ít quan tâm đến bản thân khiến cơn lốc lão hóa sớm tìm đến. Do đó, việc chăm sóc cơ thể từ trong ra ngoài rất quan trọng, đặc biệt là làn da.

Chỉ với 30 phút “get ready” mỗi sáng cùng những sản phẩm chính hãng được sale đậm trên Lazada từ nay đến hết 11/9, bạn sẽ khỏe và đẹp toàn diện để sẵn sàng đón ngày mới mà không mất quá nhiều thời gian cũng như ngân sách.

Đừng quên dưỡng da mỗi ngày

Hàng ngày, làn da tiếp xúc nhiều với bụi bẩn, vi khuẩn, dễ gây bí tắc lỗ chân lông, các loại mụn. Do đó, bạn không thể lơ là việc chăm sóc da, đặc biệt sau quá trình dậy thì làn da sẽ bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Trong khi một số người duy trì thói quen chăm da 10 bước, bạn không cần tốn nhiều thời gian như vậy khi biết chọn sản phẩm phù hợp.

Theo các chuyên gia làm đẹp, serum là sản phẩm chính, được xem như bước tinh túy nhất trong quá trình dưỡng da. Nó giúp da được cấp ẩm sâu nhất và giải quyết các vấn đề khác.

Bạn có thể tham khảo phiên bản serum mới Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Serum EX. Sản phẩm được chiết xuất từ nhân sâm giúp da căng bóng, dưỡng ẩm sâu, làm đều màu da, đồng thời ngăn ngừa, cải thiện lão hóa, chống nhăn. Item chăm da này cũng đáp ứng độ nhanh gọn khi sử dụng mỗi sáng bởi những viên nang nhỏ gấp 6.000 lần sẽ giúp thẩm thấu nhanh, không gây bết dính. Điều này giúp bạn nhanh chóng thực hiện các bước chăm sóc và bảo vệ da sau đó.

Serum Sulwhasoo Concentrated Ginseng Renewing Serum EX có ưu đãi lớn trong dịp Siêu sale chính hãng trên Lazada từ nay đến 11/9.

Tranh thủ mua item chăm da này trên Lazada trong dịp Siêu sale chính hãng từ nay đến 11/9, tín đồ skincare có cơ hội nhận quà tặng kèm trị giá 7,6 triệu đồng, áp dụng voucher giảm 12%. Người mua lần đầu còn được nhận voucher giảm giá 15% trong khi thành viên đã theo dõi gian hàng chính hãng Sulwhasoo trên Lazada sẽ được nhân đôi điểm tích lũy khi mua sắm dịp này.

Ngoài việc chăm sóc da mặt, phái đẹp cũng cần chú ý đến việc tẩy da chết toàn thân để có làn da mềm mịn, tránh bị khô, sần sùi, trông thiếu sức sống. Bạn hãy ưu tiên những loại có thành phần tự nhiên như sản phẩm tẩy da chết cơ thể cà phê Đắk Lắk Cocoon.

Tẩy da chết cơ thể Cocoon có thành phần chính là cà phê Đắk Lắk.

Hạt cà phê nguyên chất từ Đắk Lắk có tác dụng chống oxy hóa, trong khi thành phần bơ cacao giúp giữ ẩm sâu, làm mềm và chống nhăn da. Khi massage đều khắp cơ thể, các hạt có thể tác động giúp lưu thông máu, ngăn chặn quá trình lão hóa. Hiện tại, sản phẩm chính hãng này được bán trên Lazada với giá 115.000 đồng/lọ 200 ml.

Tự tin với hơi thở

Cũng như một chiếc váy đẹp hay làn da hoàn hảo, hương thơm là yếu tố giúp tăng cường sự tự tin, tạo sức hút với người đối diện. Ngay cả hương thơm từ hơi thở khi nói chuyện cũng cần được quan tâm.

Trước khi thực hiện các bước, bạn cần làm sạch các mảng bám trên răng. Thay vì tăm, bạn nên dùng chỉ nha khoa bởi sản phẩm này giúp hạn chế trạng thưa răng, đồng thời lấy sạch mảng bám giữa các khe hở.

Chỉ nha khoa và nước súc miệng giúp hơi thở thơm mát trong mọi tình huống.

Theo Healthline, dùng chỉ nha khoa giúp ngăn ngừa hôi miệng hiệu quả. Khi thức ăn bị mắc kẹt giữa các kẽ răng, nó sẽ bắt đầu phân hủy. Nếu không loại bỏ các mảnh thức ăn, nó dễ gây mùi hôi. Bạn nên chuẩn bị chỉ nha khoa trong túi xách để dùng khi đến các buổi hẹn ăn uống.

Một trong những loại chỉ nha khoa được tin dùng nhất lúc này là chỉ nha khoa Oral-B Floss mùi bạc hà. Từ lâu, Oral-B đã nổi tiếng là thương hiệu tiên phong trong các công nghệ bảo vệ răng miệng.

Bên cạnh thói quen đánh răng 2 lần/ngày, bạn cũng nên đầu tư nước súc miệng dùng sau mỗi bữa ăn để đảm bảo hơi thở được thơm mát suốt ngày dài.

Nếu đang phân vân tìm loại nước súc miệng phù hợp, bạn có thể tham khảo Listerine Cool Mint. Hương thơm bạc hà cay nhẹ, có tính sát trùng cao sẽ giúp bạn loại bỏ hoàn toàn nỗi lo hơi thở có mùi.

Mùi hương quyến rũ

Về hương thơm trên cơ thể, hãy chọn cho mình chai nước hoa phù hợp với tính cách, thể hiện cá tính của bản thân. Xịt nước hoa để lưu hương lâu cũng cần có bí quyết. Theo các chuyên gia, những điểm sinh ra nhiệt trên cơ thể sẽ giúp bạn giữ được hương nước hoa lâu hơn.

Tóc là nơi hoàn hảo để lưu giữ hương thơm lâu dài, bởi nước hoa có thể bám vào sợi. Ngoài ra, các tĩnh mạch hoạt động sau tai nên mức nhiệt ở đây cao hơn những vị trí khác trên cơ thể. Thoa nước hoa lên vùng sau tai sẽ giúp mùi hương giữ lâu và thơm nồng hơn.

Chandler Burr - chuyên gia nước hoa - cho biết: "Bạn cần kéo phần cổ áo ra rồi xịt vào khoảng giữa đồ và lưng. Xịt 2 lần là điều cần thiết nếu nước hoa chỉ thơm nhẹ". Ngoài ra, sau đầu gối, khuỷu tay, rốn, mắt cá chân cũng là những vị trí lý tưởng để xịt nước hoa.

Nước hoa Narciso Rodriguez: for her được phái đẹp ưa chuộng nhờ độ lưu hương tốt.

Cuối cùng, hãy lựa chọn hương nước hoa thể hiện cá tính, có độ lưu hương suốt ngày dài. Nước hoa Narciso Rodriguez: for her là sản phẩm được nhiều phụ nữ ưa chuộng hiện nay với mức giá phổ thông và độ lưu hương tốt. Hai sản phẩm của nhà Narciso Rodriguez đặc biệt được yêu thích là “Nar trắng” (Pure Musc) và “Nar hồng” (Eau de Parfum). Trong khi Pure Musc mang đến mùi hương tinh tế, nhẹ nhàng, thuần khiết với xạ hương, Eau de Parfum lại tôn lên sự gợi cảm nhờ mùi hương đào ngọt ngào.

Bộ đôi sản phẩm Narciso Rodriguez: for her Pure Musc 50 ml và for her Eau de Parfum 50 ml chính hãng đang được bán trên Lazada với giá 5,42 triệu đồng.

Tập thể dục

Sức hút của phụ nữ còn thể hiện qua nét khỏe khoắn, linh hoạt. Do đó, việc tập thể dục cũng là yếu tố quan trọng trong chu trình làm đẹp. Nếu không có nhiều thời gian đến phòng gym, bạn có thể duy trì thói quen nhảy dây hay tập yoga tại nhà.

Khi thực hành yoga tại nhà, bạn nên trang bị cho mình một tấm thảm êm ái để việc tập luyện hiệu quả. Chiếc thảm định tuyến của miDoctor nhận được nhiều đánh giá tốt từ khách hàng nhờ các ưu điểm như dày dặn, êm ái và đảm bảo yếu tố thẩm mỹ. Bạn có thể đặt mua sản phẩm này trên Lazada với giá 178.000 đồng/chiếc, đã kèm theo bao đựng thảm và dây buộc.

Ngày nay, bạn không cần lo việc đếm lượng calories tiêu hao nếu sử dung bộ dây nhảy tích hợp kỹ thuật số. Đồng thời, sợi dây nhảy tiện dụng có thể đồng hành cùng bạn trong những chuyến du lịch. Dù đi nghỉ dưỡng, các ngôi sao trên thế giới cũng không quên tập luyện để giữ vóc dáng săn chắc.

Bài tập yoga vào buổi sáng giúp cơ thể khỏe mạnh, tràn đầy sức sống.

Trong số các bài tập, phần lớn phụ nữ tập trung vào phần bụng để có eo thon. Squat twists, criss-cross mountain climbers, roll-ups, mason twists là những bài tập được nhiều huấn luyện viên nổi tiếng trên thế giới gợi ý để có eo săn chắc, cơ bụng rõ.

Tuy nhiên, bạn phải khởi động kỹ trước khi tập luyện để có thể trạng tốt nhất. Ngoài ra, sau khi tập luyện, bạn nên dành 5-10 phút giãn cơ.

Để bài tập nhảy dây thêm hiệu quả, bạn nên trang bị dây nhảy tích hợp bộ đếm kỹ thuật số. Sản phẩm chính hãng đang được Sportslink bán trên Lazada với mức giá 89.000 đồng/chiếc. Về cơ bản, nó cũng có công dụng của một chiếc dây nhảy thông thường. Nhưng nhờ bộ đếm kỹ thuật số, người tập sẽ dễ dàng tính toán năng lượng đã đốt cháy trong quá trình tập. Nhờ đó, việc giảm cân, giữ gìn vóc dáng của bạn sẽ hiệu quả đáng kể.

Duy trì các thói quen cùng với 5 item chất lượng đang có giá tốt được gợi ý, phái đẹp sẽ tự tin khởi đầu ngày mới mà không tốn quá nhiều thời gian. Tranh thủ mua sắm vào dịp “Siêu sale chính hãng 9.9” trên Lazada từ nay đến 11/9, bạn còn nhận nhiều ưu đãi và quà tặng hấp dẫn từ các thương hiệu hàng đầu, được miễn phí vận chuyển, giúp hành trình khỏe đẹp từ trong ra ngoài không “đau ví”.