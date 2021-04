'Denis Đặng khó tính gấp 10 lần Nguyễn Trần Trung Quân'

Đằng sau viên kim cương vàng 129 carat Gal Gadot, Lady Gaga từng đeo

Sau khi xuất hiện trên cổ Gal Gadot trong phim "Death on the Nile", viên kim cương vàng của Tiffany & Co. tiếp tục được Lady Gaga sử dụng ở lễ trao giải Oscar 2019.