Denim, vải nỉ trong trang phục thượng lưu

Tại Tuần lễ thời trang New York 2023, những chất liệu đường phố như vải jean, nỉ được ứng dụng vào đầm dạ hội phong cách thượng lưu.

Bộ sưu tập thể hiện dấu ấn hoàng gia của thương hiệu Wes Gordon. Ảnh: Charity Buzz.

Quan niệm về trang phục thượng lưu đã thay đổi nhiều sau Tuần lễ thời trang New York 2023.

Theo The New York Times, hàng loạt nhà mốt như Wes Gordon, Michael Kors, Who Decides War đã đưa loạt chất liệu đường phố như áo hoodie, váy tua rua, quần jean vào khách sạn hoàng gia Plaza - nơi trưng bày các tác phẩm nghệ thuật dành cho giới siêu giàu và đại diện cho xã hội vương giả.

Trang phục dạ hội biến tấu, cách điệu được nhà thiết kế Carolina Herrera trình làng. Ảnh: @carolinaherrera.

Phong cách thượng lưu đã thay đổi

Tại Tuần lễ thời trang New York 2023, nhiều phụ nữ diện váy cocktail, đi giày cao gót và xếp hàng chờ vào khán phòng của khách sạn Plaza.

Không gian khán phòng được trang hoàng lộng lẫy với đèn pha lê, thảm lông thú.

Họ đến tham dự buổi trình diễn thời trang phong cách quý tộc của nhà thiết kế Carolina Herrera (thương hiệu Wes Gordon).

Những mẫu đầm dạ hội xòe, phồng, xếp nếp với chi tiết đính kết, thêu tay hoàn toàn chinh phục giới mộ điệu.

Điểm nhấn của bộ sưu tập nằm ở chiếc váy hoodie tay phồng. Carolina đã khéo léo biến tấu, đưa trang phục đường phố vào show thời trang hoàng gia.

Raul Lopez, nhà thiết kế người Mỹ gốc Dominica, cũng góp phần thay đổi định nghĩa về trang phục phong cách thượng lưu tại Tuần lễ thời trang New York 2023.

Ông gọi bộ sưu tập của mình là “Calle Pero Elegante” (tạm dịch: “Thời trang đường phố nhưng thanh lịch”).

Trong show, công chúng được chiêm ngưỡng những chiếc váy trễ vai màu camel, áo khoác mô tô da đính kèm lông vũ, mũ trùm đầu lông cáo. Áo tay phồng và sơ mi trắng cách điệu theo phong cách hoàng gia cũng được nhà thiết kế trình làng. Những mẫu váy sequin trở thành điểm nhấn trên sàn runway, thu hút mọi ánh nhìn.

Những chất liệu này vốn không được gán mác dành cho váy, áo thượng lưu. Trước đây, những thiết kế dành cho giới quý tộc thường chỉ có satin, lụa hoặc vải dạ xa xỉ.

Định nghĩa về sự vương giả trong thời trang đang dần thay đổi. Ảnh minh họa: @michaelkors.

Sau buổi trình diễn này, nhà thiết kế Raul Lopez cho rằng thời trang dành cho giới quý tộc đang dần thay đổi.

“Sự giàu có, quyền lực thường được thể hiện qua dây chuyền ngọc trai, xe mui trần, áo lông thú. Tuy nhiên, giày thể thao, vòng cổ xích cũng có thể được trưng diện trong khách sạn hoàng gia, phòng trưng bày nghệ thuật”, Lopez nói.

Heron Preston phá cách khi kết hợp thời trang đường phố với chất liệu lông thú hoàng gia. Ảnh: @heronpreston.

Tái định nghĩa sự vương giả

Các diễn viên trong phim The White Lotus, bộ phim khắc họa sự vô cảm của giới siêu giàu, đã trở thành những gương mặt được săn đón tại Tuần lễ thời trang. Nữ diễn viên Meghann Fahy xuất hiện tại hàng ghế đầu trong show thời trang của Khaite.

Trên sàn diễn, nhà thiết kế Catherine Holstein trình làng các mẫu áo lụa xếp nếp gọn gàng, áo tunic đơn sắc. Sự tối giản này khác hẳn với phong cách thời trang dạ hội thường thấy của cô.

Bộ đôi nữ diễn viên Beatrice Grannò và Simona Tabasco của The White Lotus cũng tham dự buổi trình diễn của thương hiệu Michael Kors. Tại đây, nhà tạo mẫu đã giới thiệu những chiếc váy tua rua, quần ống loe, lấy cảm hứng từ thời trang thập niên 70.

“Làm thế nào để trở nên vương giả? Bạn không cần diện một chiếc đầm bồng xòe, váy tay phồng. Một bộ jumpsuit hay đôi boots cao cổ vẫn có thể khiến người mặc trở nên quyền lực, quý phái”, Michael Kors tâm sự tại hậu trường.

Nhà thiết kế Heron Preston thể hiện sự sáng tạo theo cách khác. Preston kết hợp trang phục đường phố (quần bóng rổ, áo mô tô, dây chuyền) với váy áo dạ hội (áo nịt ngực, áo cape, đồ lông thú).

Các thiết kế denim, lông thú ứng dụng trong bộ sưu tập của thương hiệu Who Decides War. Ảnh: @whodecideswar.

Tại buổi trình diễn của nhà mốt Who Decides War, denim đã được tôn vinh, ứng dụng trong trang phục dạ hội. Thương hiệu này thêm các dải lụa dệt vào chiếc quần jean thông thường. Những chiếc váy da cũng xuất hiện trên sàn runway, truyền tải tinh thần vương giả kiểu mới của nhãn hàng.

Show thời trang được tổ chức tại phòng trưng bày nghệ thuật Lower East Side. Xung quanh đường băng, khách mời diện trang phục lông thú đến từ Who Decides War. Thiết kế lông mang tính ứng dụng cao, có thể mặc hàng ngày, không chỉ xuất hiện ở những đêm hội thượng lưu.