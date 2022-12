Đến quán karaoke tìm bạn gái, nam thanh niên bị đâm tử vong

Mở cửa phòng karaoke để tìm bạn gái là nhân viên phục vụ, thanh niên 22 tuổi mâu thuẫn với một số khách hát, sau đó bị đâm tử vong.

Nguyễn Đức Hòa bị khởi tố về tội Giết người. Ảnh: Công an Đồng Tháp.

Ngày 28/11, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Tháp khởi tố bị can, bắt giam Nguyễn Đức Hòa (38 tuổi) để điều tra về tội Giết người.

Hai bị can khác liên quan vụ án là Phạm Đức Long (21 tuổi) và Võ Minh Thuận (23 tuổi, cùng ở TP Hồng Ngự) bị khởi tố, bắt tạm giam về tội Cố ý gây thương tích.

Theo kết quả điều tra, khuya 8/11, Hòa hát karaoke tại phường An Thạnh, TP Hồng Ngự. Lúc này, Đặng Bảo Tây (22 tuổi, ở phường An Thạnh) đến mở cửa các phòng hát để tìm bạn gái là nhân viên phục vụ nhưng không gặp. Tây xảy ra mâu thuẫn với nhóm của Hòa nhưng được nhân viên trong quán can ngăn, giải tán.

15 phút sau, Tây rủ Long và Thuận cầm hung khí quay lại tìm nhóm của Hòa. Trong lúc hỗn chiến, Hòa dùng kéo đâm Tây tử vong. Khánh và Hòa đa chấn thương, được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Sau khi được điều trị bình phục, Hòa bị khởi tố.