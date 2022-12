Đến lúc công nhận Giroud là tiền đạo thượng hạng

Vòng 1/8 trên đất Qatar, khi cả thế giới chỉ nói về Kylian Mbappe và Robert Lewandowski trong trận đại chiến Pháp và Ba Lan, Giroud là người mở tỷ số ở phút 44.

Vòng tứ kết, tỷ số giữa Pháp và Anh đang là 1-1 và cả sân trông đợi một người hùng lên tiếng định đoạt trận đấu, lại là Giroud đánh đầu thành bàn ở phút 78. Trong khi đó, Mbappe tịt ngòi cả trận còn Harry Kane đá hỏng quả phạt đền có thể quân bình tỷ số.

Mới đây thôi, chỉ 3 năm về trước, nếu nói Giroud còn có thể tỏa sáng trong cuộc so kè giữa các tiền đạo tại World Cup 2022, chẳng ai dám tin. Bởi khi đó, rất nhiều người đồng ý rằng chiếc cúp vô địch Europa League 2018/19 đã là điểm kết đẹp và “vừa phải” cho sự nghiệp của Giroud. Năm đó, anh đã 33 tuổi.

Trong trận chung kết trên SVĐ Baku Olympic giữa Chelsea của Giroud và Arsenal, "The Blues" nã vào lưới Pháo thủ 4 bàn nhưng khi và chỉ khi Giroud châm ngòi để phá băng.

Đó là tình huống Emerson thực hiện đường chuyền tầm thấp cho Giroud nhưng anh vấp phải sự kèm cặp sát sạt của đồng đội cũ Laurent Koscielny. Trung vệ đồng hương còn tinh quái giơ chân chắn đường bay của bóng, hòng khiến Giroud “rén” và không hoàn tất pha dứt điểm.

Song, điều Koscielny không thể ngờ là Giroud đã bất chấp nguy hiểm để... đánh đầu ngay trước mũi giày của anh. Phía khung thành, huyền thoại Petr Cech bất lực ở trận cuối cùng trong đời cầu thủ.

Thế nhưng như đã nói, chiếc cúp châu Âu ấy đã được xem là kết thúc đẹp rồi cho một tiền đạo bị đánh giá chỉ ở mức khá.

Một năm sau, 2020, anh bị Karim Benzema mỉa mai là “đừng so sánh F1 với một chiếc xe đua mini”. Rồi lại một năm sau nữa, 2021, Giroud mâu thuẫn với Mbappe vì mải miết chạy chỗ mà không được đàn em chuyền bóng ở EURO.

Ai ngờ nổi từ chỗ bị đánh giá thấp và dù đã đến chỗ xế chiều, Giroud vẫn sắp xếp hành lý gia nhập AC Milan mùa trước. Anh thậm chí không sợ cả chiếc áo số 9 bị nguyền rủa để cùng "Rossoneri" giành lấy ngai vàng Scudetto ngay trong mùa giải đầu tiên.

14 bàn và 4 đường kiến tạo là thành tích của Giroud tại Milan mùa 2021/22. Trong đó, có những pha lập công cực kỳ quan trọng như cú đúp trong chiến thắng 3-0 trước Sassuolo ở vòng cuối, giúp "Rossoneri" chính thức lên ngôi sau một thập kỷ chờ đợi.

Vắt sang mùa này, cũng chính Giroud ghi một và kiến tạo một bàn trong chiến thắng 3-2 kịch tính ở trận derby rực lửa với Inter. Tổng cộng là 9 bàn và 5 kiến tạo trên mọi đấu trường từ đầu mùa, trong đó có 4 bàn và 2 kiến tạo ở Champions League, góp công lớn giúp Milan vượt qua vòng bảng.

Phong độ cao đó là hành trang Giroud gói ghém trước khi trở lại World Cup ở tuổi 36.

Nếu Benzema không chấn thương trước giải, Giroud rất khó được đá chính. Nếu Paul Pogba kịp bình phục trở lại, Aurelien Tchouameni cũng khó có cửa chen chân. Thế nhưng sau trận đấu rạng sáng nay, Gà trống Gaulois lại phải thầm cám ơn sự vắng mặt từ những lựa chọn hàng đầu ấy.

Bởi Tchouameni, ở tuổi 22, chứng minh tiềm năng vô song với pha dứt điểm quá đẹp, quá hiểm hóc mở tỷ số. Và dù cho sao trẻ này mắc lỗi dẫn đến quả phạt đền san hòa tỷ số 1-1 thì đã có Giroud giúp đàn em sửa sai với phút giây tỏa sáng rực rỡ cuối trận.

Anh đón đường tạt xuất sắc của Antoine Griezmann và đánh đầu cận thành hạ gục Jordan Pickford để ghi bàn thắng thứ 53 trong sự nghiệp quốc tế. Con số đó ngang bằng thành tích của Harry Kane cho tuyển Anh.

“Quả tạt thật tuyệt vời và cảm giác sau đó là không thể diễn tả được”, Giroud thốt lên.

Nhưng đấy không hề là tình huống ngẫu nhiên hay “ăn sẵn”. Chỉ một phút trước đó, Giroud cũng tận dụng rất tốt đường chuyền của Ousmane Dembele để tung cú volley cận thành khiến Pickford vất vả cản phá. Và ngay từ đầu trận, anh cũng đón điểm rơi chuẩn để đánh đầu tạo nên pha dứt điểm đầu tiên của trận đấu.

Tổng cộng, Giroud tung ra 4 cú dứt điểm, trúng đích đến 3 lần. Chỉ số bàn thắng kỳ vọng của anh theo Sofascore là 0,75, nghĩa là Giroud đã vượt kỳ vọng khi ghi một bàn. Danh hiệu Cầu thủ hay nhất trận cũng thuộc về anh do hội đồng kỹ thuật FIFA bình chọn.

Ở World Cup lần này, Giroud vượt qua thành tích của huyền thoại Thierry Henry để trở thành chân sút vĩ đại nhất trong lịch sử đội tuyển Pháp.

Với cú đánh đầu đưa bóng chạm Harry Maguire vào lưới, Giroud cũng giúp Pháp trở thành đội đầu tiên thắng một trận World Cup dù bị thổi đến hai quả phạt đền kể từ năm 1966. "Gà trống Gaulois" cũng vừa trở thành nhà ĐKVĐ đầu tiên tiến vào bán kết World Cup kể từ Brazil năm 1998.

Kể từ Brazil năm 1958 và 1962, chưa nhà vô địch thế giới nào bảo vệ thành công ngai vàng của họ ở vòng chung kết tiếp theo. Pháp đang xẻ dọc con đường tái hiện thành tích thần thoại đó tại Qatar.

“Tuyển Pháp hiện tại có cùng tinh thần với năm 2018. Thật phi thường. Chúng tôi đã phòng ngự rất tốt. Tôi rất tự hào về đội bóng này và hy vọng chúng tôi tiến xa nhất có thể”, Giroud mong mỏi.

Tuyển Pháp sẽ tiến bước dù biết thử thách trước mắt rất khó lường. Morocco là ngựa ô kỳ dị nhất trong suốt nhiều kỳ World Cup trở lại đây. Xét về độ quái, họ không thua Uruguay của World Cup 2010 còn về độ gan lỳ, họ chẳng kém cạnh Croatia của 4 năm về trước.

Trước một đối thủ như thế, Pháp cần Giroud tiếp tục tỏa sáng sau khi anh ghi bàn trong hai trận liên tiếp. Với 4 bàn, anh đang sánh ngang thành tích của Messi và chỉ còn kém người dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, đàn em Kylian Mbappe, đúng một bàn.

Đó là tiền đạo từng bị trêu chọc vì không ghi nổi bàn trên hành trình lên ngôi thế giới.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019