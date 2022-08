Đến lúc Arsenal tỉnh giấc

Đội bóng thành London sẽ ra sân trong trận đấu đầu tiên của mùa giải, và họ cần rút ra được bài học sau những gì diễn ra một năm về trước.

Bộ phim tài liệu Arsenal: All or Nothing đã chính thức ra mắt trên nền tảng Amazon Prime ở thời điểm không thể quan trọng hơn. Các CĐV của đội bóng được sống lại một mùa giải đầy biến cố trước ngày khởi tranh Premier League trên sân của Crystal Palace. Một năm về trước, bao nhiêu hy vọng của người hâm mộ sớm biến thành sự thất vọng và chán chường sau thất bại 0-2 trước Brentford.

3 trận đấu toàn thua đầu mùa khiến Arsenal có khởi đầu tệ nhất sau 67 năm. Phong độ phập phù cùng những xáo trộn trong lực lượng đội bóng là nguyên nhân khiến “Pháo thủ” ngã ngựa trong cuộc đua vào top 4. Mikel Arteta cần một khởi đầu như ý sau những dấu hiệu tốt ở quãng thời gian chuẩn bị cho mùa giải mới, thế nhưng thử thách trong vòng 1 không hề dễ dàng.

Arsenal cần phải rút ra được bài học để có một khởi đầu viên mãn cho mùa giải mới. Ảnh: Getty Images.

Niềm vui để giải vây nỗi thất vọng

Cho tới trước thời điểm mùa giải khởi tranh, không một đội bóng nào ở Premier League chi nhiều hơn con số 132 triệu euro của Arsenal. Mikel Arteta thành công trong việc vá lỗ hổng trong lực lượng đội bóng bằng những bản hợp đồng chất lượng như Gabriel Jesus, Oleksandr Zinchenko và Fábio Vieira, đồng thời chia tay những người không còn nhiều giá trị như Matteo Guendouzi, Bernd Leno hay Alexandre Lacazette.

Chiến lược gia người Tây Ban Nha tiếp tục đặt niềm tin vào những cầu thủ chưa quá tuổi 25. Jesus và Zinchenko mang đến chất lượng và sự khát khao sau rất nhiều thành công tại Man City, còn Fabio Vieira tới London với mong muốn khẳng định mình tại một môi trường bóng đá hàng đầu thế giới. Đây đều là những cái tên giúp Arsenal cải thiện chiều sâu đội hình, với nhiệm vụ dàn đủ quân để thi đấu cả ở đấu trường Europa League.

Đối với Arteta, khái niệm “ngôi sao” chưa bao giờ có trong từ điển của ông. Chiến lược gia người Tây Ban Nha đề cao hai chữ “tập thể”, cùng dàn cầu thủ có tuổi đời trung bình thấp nhất Premier League. Đội trưởng một thời của Arsenal là một HLV trưởng thiên về chiến thuật, và việc có trong tay những cái tên tràn đầy khát vọng giúp ông dễ dàng hơn trong việc quản lý vòng thay đồ.

Giấc mơ trở lại Champions League sau 1 năm vắng bóng ở đấu trường châu Âu tưởng chừng như đã ở rất gần với các Pháo thủ. Trước vòng 36, họ tạo ra khoảng cách an toàn trong top 4 cùng chuỗi trận ấn tượng về mặt kết quả. Thế nhưng 2 thất bại liên tiếp trước Tottenham và Newcastle đã phá hỏng tất cả. Đoàn quân trẻ của Arteta có thừa nhiệt huyết, nhưng lại thiếu đi bản lĩnh trong những thời khắc quyết định.

Việc mang về những nhân tố sở hữu “DNA của nhà vô địch” như Zinchenko hay Jesus là điều mà đội chủ sân Emirates cần. Tân binh người Brazil ghi tới 7 bàn trong chuỗi trận giao hữu tiền mùa giải của Arsenal, đem đến lời giải cho bài toán số 9 của Mikel Arteta. Arsenal cũng có thành tích tốt trong giai đoạn tiền mùa giải với 6 chiến thắng trong 7 trận đấu, trong đó có màn hủy diệt 4-0 trước Chelsea để mang về danh hiệu Florida Cup.

Rõ ràng, Mikel Arteta và các học trò đã sẵn sàng cho mùa giải mới. Thế nhưng, họ phải nhìn lại những gì đã diễn ra 1 năm về trước để lấy làm bài học.

Tân binh Gabriel Jesus đang tạo được những ấn tượng trong màu áo Arsenal. Ảnh: AP.

Đâu xuôi, đuôi lọt

Có nhiều yếu tố khiến các CĐV của Arsenal không hoàn toàn chắc chắn vào một chiến thắng trong ngày khai màn. Crystal Palace chưa bao giờ là một đối thủ dễ chơi đối với đội bóng phía bắc London. Kể từ năm 2018 đến nay, Arsenal chỉ giành được 1 chiến thắng mỗi khi tới hành quân tới sân Selhurst Park. Mikel Arteta cũng không thể đánh bại đối thủ cùng thành phố trong 2 cuộc đối đầu ở mùa giải trước.

“The Gunners” có lý do để lo lắng. Tháng 4/2022, các học trò của Arteta phơi áo sau thất bại 0-3 trên sân của Crystal Palace. Dẫn dắt đội bóng này là Patrick Vieira, người hiểu rõ hơn ai hết về CLB cũ Arsenal. Thử thách trước mắt các Pháo thủ thành London là không hề đơn giản.

Chắc chắn chiến lược gia người Tây Ban Nha không muốn lặp lại khởi đầu như mùa giải trước. Rất nhiều yếu tố chống lại Arsenal ở thời điểm đó như chấn thương, dịch bệnh cùng lịch thi đấu khó khăn. Việc mất điểm trong giai đoạn đầu mùa là một phần nguyên nhân khiến đội bóng chỉ kết thúc ở vị trí thứ 5 trên BXH, đồng nghĩa với một vị trí dự Europa League.

Mùa giải này, Arsenal không phải đối mặt với bất cứ đội bóng nào trong nhóm “Big 6” ở 5 vòng đấu đầu tiên. HLV Arteta cũng không có bất cứ ca chấn thương đáng kể nào ở thời điểm hiện tại. Chuỗi trận đầu mùa giải tốt sẽ giúp Arsenal có được lợi thế trong cuộc đua top 4, nhất là khi họ phải chinh chiến ở tổng cộng 4 đấu trường.

Ở thời điểm mà các cầu thủ còn sung sức, việc tạo được áp lực lên những đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Man United, Tottenham hay Chelsea là điều mà Mikel Arteta và các học trò hướng tới.

Mọi sự chuẩn bị đã sẵn sàng, và giờ là lúc Arsenal cần phải thể hiện quyết tâm của mình bằng kết quả và những màn trình diễn đẳng cấp để xứng với tầm cỡ của một thế lực hùng mạnh nơi xứ sở sương mù.