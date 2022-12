Đến khi nào tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm kết thúc?

Thời điểm chấm dứt tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm phụ thuộc vào kết quả điều tra, xác minh, thậm chí bắt giữ của cơ quan công an, theo Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Trao đổi với Zing sáng 28/12, ông Nguyễn Tô An, Phó cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, cho biết ông vừa trở về Hà Nội sau khi được Cục Đăng kiểm điều động vào TP.HCM để chỉ đạo, chấn chỉnh công tác đăng kiểm.

Với lý do vẫn đang bận rộn làm việc với cơ quan công an, ông An tóm tắt nhanh nhiệm vụ chính của Cục Đăng kiểm hiện nay là tập trung tháo gỡ các bất cập trước mắt trong công tác đăng kiểm phương tiện.

"Chúng tôi phải báo cáo Bộ GTVT, thậm chí đề xuất lên Chính phủ một số giải pháp xử lý. Tránh trường hợp như bây giờ là đẩy người dân vào trạng thái phải đợi chờ kiểm định và trở thành nạn nhân", ông An chia sẻ.

Lực lượng công an kiểm tra một trung tâm đăng kiểm tại TP.HCM. Ảnh: L.T.

Trả lời câu hỏi đến khi nào tình trạng quá tải tại các trung tâm đăng kiểm sẽ kết thúc, lãnh đạo Cục Đăng kiểm nói không nắm được do điều này còn phụ thuộc vào kết quả điều tra, xác minh, thậm chí bắt giữ những người liên quan của cơ quan công an.

Trước nhu cầu của người dân về minh bạch hoạt động đăng kiểm, tránh phiền hà, tiêu cực, cơ quan điều tra đã phanh phui hành vi nhận hối lộ xảy ra tại nhiều trung tâm đăng kiểm, khởi tố và bắt giữ nhiều kiểm định viên. Đây là động thái được xã hội ủng hộ, tuy nhiên nó gián tiếp dẫn đến "cú sốc" của ngành đăng kiểm, gây ra tình trạng quá tải đúng lúc nhu cầu đăng kiểm ôtô tăng cao vào dịp cuối năm.

Sau khi chứng kiến nhiều trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ, đăng kiểm viên tại các trung tâm khác có tâm lý cẩn trọng, soi xét từng lỗi nhỏ khiến dây chuyền đăng kiểm mất thêm nhiều thời gian. Sự khắt khe của trung tâm đăng kiểm cũng gây ra tranh cãi trong giới tài xế về vấn đề nâng cấp, độ, chế các phụ tùng không ảnh hưởng đến an toàn kỹ thuật.

Để giải bài toán quá tải, Cục Đăng kiểm đã phải điều động đăng kiểm viên từ miền Bắc vào các tỉnh phía Nam để thay thế cho các nhân lực đăng kiểm đang bị bắt giữ. Cục cũng đồng thời chỉ đạo các trung tâm trên cả nước không bắt những lỗi khiếm khuyết nhỏ, nằm ngoài tiêu chí an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường.