Đến giúp bạn sau trận bóng, nam sinh lớp 9 bị đâm tử vong

Trước khi đâm tử vong nam sinh lớp 9, nghi phạm đâm một học sinh khác bị thương. Vụ án đau lòng xảy ra sau một trận bóng ở Nam Định.

Ngày 19/4, Công an TP Nam Định (tỉnh Nam Định) xác nhận, đã bắt giữ kẻ đâm tử vong học sinh lớp 9 trên địa bàn và làm bị thương một học sinh khác.

Theo đó, nghi phạm được xác định là Nguyễn Gia Huy (15 tuổi, ở phường Cửa Bắc, TP Nam Định). Huy trước đây học Trường THCS Phùng Chí Kiên (TP Nam Định), còn thời điểm bị bắt đã chuyển sang học ở Trường THCS Lý Tự Trọng.

Đồng thời, Cơ quan CSĐT Công an TP Nam Định đã triệu tập 4 người, tất cả đều sinh năm 2006 và là học sinh liên quan đến vụ án này.

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h ngày 18/4, trong Khu đô thị dệt may, đường Trần Đăng Ninh, TP Nam Định. Có hai nhóm học sinh THCS đến sân Cô Tô Canh ở khu vực này để đá bóng. Sau đó, hai nhóm học sinh xảy ra mâu thuẫn và gọi thêm bạn bè, trong đó có nạn nhân H.T.Đ. (sinh năm 2006) đến cứu giúp.

Khi H.T.Đ. đến hiện trường, thì Nguyễn Gia Huy đã đâm một nam sinh lớp 8 bị thương. Nam học sinh này vội nhờ em H.T.Đ. dùng xe đưa đi cấp cứu.

Tuy nhiên, khi H.T.Đ. đưa bạn ra đến bãi xe để đưa đi cấp cứu, thì bị Nguyễn Gia Huy đuổi theo, đâm một nhát chí mạng khiến H.T.Đ. tử vong.

Thời điểm trên, nhiều người dân nghe thấy tiếng la hét, đuổi đánh nhau từ sân bóng đá. Sau đó, người H.T.Đ. chảy nhiều máu, chạy từ sân bóng ra rồi ngã gục xuống đường. Dù được người dân nhanh chóng hỗ trợ gọi xe cấp cứu, nhưng do vết thương quá nặng, H.T.Đ. đã tử vong trước khi được đưa đến bệnh viện.

Tại hiện trường, công an thu giữ tang vật là một con dao bấm có lưỡi dài khoảng 15 cm, chuôi dao màu đen. Hiện vụ việc đang được Cơ quan CSĐT Công an TP Nam Định phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nam Định thụ lý giải quyết.

Nạn nhân H.T.Đ. là học sinh lớp 9 của trường THCS Hoàng Văn Thụ, TP Nam Định. Được biết, trong hôm nay (19/4), gia đình nạn nhân tiến hành tổ chức tang lễ cho nam sinh lớp 9 tại Nhà tang lễ TP Nam Định.

Nếu không xảy ra sự việc đáng tiếc thì hôm nay nam sinh này bước vào kỳ thi khảo sát để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THCS.