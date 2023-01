Đến Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên dự Đại pháp hội cầu an dịp đầu năm

Vào mỗi dịp khai xuân, du khách thập phương lại tìm về thắng cảnh Tây Thiên (Vĩnh Phúc) để tham quan, lễ Phật cầu bình an, sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Song song nét đẹp lễ hội truyền thống, Pháp hội Đại Bi Quan Âm tại Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên (Đại Đình, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) với nhiều nghi lễ tâm linh và giao lưu văn hóa đặc sắc đang trở thành điểm nhấn thu hút du khách.

Pháp hội Đại Bi Quan Âm cầu an và gia trì cát tường may mắn năm nay bắt đầu với lễ khai mở Đại Thangka Thongdrol Phật Quan Âm và khai quang Vườn Phật Mandala cùng 5 đường nhiễu ngũ sắc mới được kiến lập quanh ngôi Đại bảo tháp. Nghi lễ gia trì đặc biệt này do đích thân Đức Gyalwang Drukpa - bậc được kính ngưỡng rộng khắp là hóa thân Phật Quan Âm - cử hành.

Trong suốt 3 ngày đại lễ (27-29/1), ngài và tăng đoàn Drukpa cũng chủ trì đại đàn cầu an gia trì cho tất cả Phật tử, du khách hành hương có phúc duyên tham dự. Bên cạnh đó là nhiều nghi lễ quán đỉnh, gia trì tâm linh quan trọng theo đúng truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa.

Khai quang 5 đường vi nhiễu Phật Uyển đầu tiên trên thế giới

Theo ban tổ chức, lễ khai quang 5 đường nhiễu Phật Uyển mới được kiến lập quanh Đại bảo tháp sẽ được cử hành vào ngày khai đàn Pháp hội 27/1 (mùng 6 Tết Quý Mão). Các đường vi nhiễu mới kiến lập tạo thành 5 vòng tròn đồng tâm bao quanh ngôi bảo tháp, với 5 màu sắc tương ứng từ vòng trong ra ngoài - vàng, trắng, đỏ, xanh lục, xanh dương - tượng trưng cho ngũ đại (địa, thuỷ, hoả, phong, không đại). Các vòng tròn của Mandala mang ý nghĩa đem lại sự hộ trì, thành tựu viên mãn.

Kiến trúc toàn cảnh của Đại bảo tháp mô tả cảnh giới thanh tịnh của chư Phật, tạo nên sự cân bằng năng lượng và từ trường an lành.

Bức Đại Thongdrol Phật Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn được xem là kiệt tác độc bản, thêu trên gấm cao cấp có kích thước khổng lồ (12 m x 16 m), hiện vẫn giữ kỷ lục Việt Nam cho bức tranh Phật lớn nhất. Tác phẩm nghệ thuật quý giá này được Đức Gyalwang Drukpa ban tặng Đại bảo tháp Tây Thiên năm 2017 và chỉ được khai mở nhân dịp Pháp hội Đại Bi Quan Âm Đại bảo tháp, giúp viên mãn các tâm nguyện sở cầu cho Phật tử và du khách hành hương có phúc duyên chiêm bái.

Trong khi đó, công trình nhà Đại Mandala ngọc đá quý Phật Quan Âm Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn có đường kính kỷ lục 9 m, được các vị cao tăng Truyền thừa Drukpa kiến lập năm 2018 tại Đại bảo tháp. Đây là một Mandala được tin mang đến thần lực đại bi gia trì “giải thoát qua chiêm ngưỡng”, giúp người chiêm bái với tâm chí thành thanh tịnh có thể chấm dứt khổ đau, viên mãn tâm nguyện.

Bức Đại Thongdrol và nhà Đại Đại Mandala ngọc đá quý Phật Quan Âm Đại Bi Thiên Thủ Thiên Nhãn.

Đây cũng là lần đầu Pháp hội Đại Bi Quan Âm do Đức Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn Drukpa và chư Ni Tây Thiên tổ chức vào dịp Tết cổ truyền - thời gian cát tường nhất trong năm để du khách, Phật tử cả nước có thể mở lòng đón nhận năng lượng gia trì tốt lành từ chư Phật, Bồ tát, cùng gửi gắm nguyện cầu về những điều an lành, hạnh phúc nhất cho bản thân, gia đình trong năm mới.

Trong Pháp Hội này, Đức Gyalwang Drukpa cũng sẽ cử hành các đại lễ linh thiêng, ban gia trì yểm tâm cho các công trình tâm linh đang được tiếp tục hoàn thiện trong khuôn viên Đại bảo tháp.

Ngôi bảo tháp được đích thân Đức Gyalwang Drukpa - người đứng đầu Phật giáo Kim Cương thừa Drukpa - lựa chọn địa điểm, thiết kế, xây dựng, gia trì yểm tâm và an vị xá lợi Phật.

Triển lãm ảnh “Pháp vũ rồng thiêng” - 15 năm hoằng pháp lợi sinh

Đặc biệt, Đại pháp hội cầu an Xuân Quý Mão đánh dấu mối pháp duyên (nhân duyên Phật pháp) 15 năm của Đức Gyalwang Drukpa cùng tăng đoàn Truyền thừa đến viếng thăm và hoằng truyền Phật pháp cho đông đảo người dân, Phật tử Việt Nam.

Một triển lãm ảnh mang tựa đề “Pháp vũ rồng thiêng”, với 324 tác phẩm nhiếp ảnh tái hiện hành trình 15 năm viếng thăm và hoằng pháp lợi sinh của ngài cùng tăng đoàn Phật giáo Drukpa tại Việt Nam, được trưng bày quanh Vườn Phật Mandala cũng như các đường vi nhiễu.

Các tác phẩm nhiếp ảnh trưng bày tại triển lãm “Pháp vũ rồng thiêng”.

Nhân dịp này, nhiều hoạt động văn hóa, nghi lễ tâm linh theo truyền thống Phật giáo Kim Cương thừa cũng được ngài và tăng đoàn Truyền thừa cử hành: Đại lễ Cầu an ban gia trì, may mắn, cát tường cho năm mới Quý Mão; đại lễ Quán đỉnh (nghi lễ hướng dẫn và cho phép thực hành pháp tu) Thất Phật Dược Sư (bộ Phật chủ về chữa lành), Tam Bộ Phật Trường Thọ (bộ Phật chủ về sức khỏe và trường thọ), Quan Âm Thiên Thủ Thiên Nhãn và Ngũ Bộ Tài Bảo Thiên (bộ Phật chủ về tăng trưởng tình yêu thương và tài bảo thịnh vượng); pháp hội gia trì Bách Bộ Hải Hội chư Phật Bản Tôn An Bình và Uy Mãnh (đem lại năng lực gia trì cho đời sống thịnh vượng, bình an và lợi ích giải thoát cho các hương linh).

Lễ rước bảo bình yểm tâm bảo tháp trường thọ Namgyalma - một công trình trong quần thể danh thắng Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên.

Đầu xuân, đến Đại bảo tháp Mandala Tây Thiên, trong âm thanh chân ngôn vang vọng, không gian của những sắc màu linh thiêng hội tụ, mỗi người có thể lắng lại để cảm nhận những năng lượng gia trì tốt lành từ các chư Phật, Bồ tát, trải nghiệm nhiều niềm hỷ lạc sâu lắng khó nói thành lời, “trở về” với chính mình, với tịnh độ màu nhiệm trong tâm.

