Đến Đà Lạt nghe nhạc ở 'sân khấu trên mây'

Mây Lang Thang không đơn giản là sân khấu biểu diễn âm nhạc, mà còn là nơi bạn cùng "chill" với những giọng ca nổi tiếng, sẻ chia và hòa điệu với bạn bè.

Nằm ở Đà Lạt, Mây Lang Thang ghi dấu ấn đặc biệt trong năm vừa qua khi liên tục mời các ca sĩ nổi tiếng của showbiz Việt về với thành phố ngàn hoa. Với phông nền chính là núi rừng, cỏ cây..., đây là một sân khấu không đụng hàng với bất cứ sân khấu nào trên cả nước.

Vì lẽ đó, từ những show đầu tiên, “đêm nhạc trên Mây” đã lan truyền trong cộng đồng si mê Đà Lạt như một điểm hẹn cuối tuần, một nơi phải đến khi thăm thành phố này.

Loạt show diễn đem lại cho người yêu nhạc và yêu Đà Lạt những khoảnh khắc khó quên.

Sân khấu của Mây được thiết kế như câu hát trong một tác phẩm của Trịnh Công Sơn: Mây treo trên đầu và nắng trên cao khi bao quanh là khung cảnh núi đồi, với nắng vàng và mây hồng. "Sân khấu mộc nhưng có gu" là nhận xét từ rất nhiều "bạn nhạc" của Mây. Nơi đây đã tổ chức gần 100 chiều nhạc, với hơn 50 ca sĩ đang được yêu thích.

Trong một năm đầy biến động, có thể nói Mây Lang Thang là sân khấu tự do có nhiều show nhất. Đặc biệt, đây cũng là nơi có khán giả “chịu chơi” nhất khi sẵn lòng tắm gió, đội mưa để tận hưởng những ca khúc đắm say, được hát bằng cảm xúc và yêu thương dành cho con người và vùng đất này.

Khán giả đắm mình trong âm nhạc giữa không gian khoáng đạt của núi rừng.

Những buổi diễn ở đầy bắt đầu từ khung giờ 16h30 - tưởng chừng "không giống ai" mà dần dần trở thành một nét đặc trưng được nhiều người biết đến. Sân khấu Mây với band nhạc live không chỉ được lòng khán giả, mà còn trở thành điểm đến yêu thích của nhiều ca sĩ. Những ca sĩ ruột của Mây thường xuyên quay lại biểu diễn nhiều lần là Nguyên Hà, với 5 lần trong 2 năm; Lê Hiếu trở lại 5 lần, Tăng Phúc, Hà Nhi… cũng hơn con số 2.

Ngoài ra, Mây còn thực hiện những chiều nhạc độc đáo mang tên "The Portrait of Mây" để vinh danh các ca sĩ kỳ cựu đã cống hiến cho nền âm nhạc Việt Nam như Thanh Lam, Hà Trần, Bằng Kiều… Đội ngũ quản lý sân khấu hứa hẹn mang đến thêm nhiều show nhạc chất lượng và được đầu tư tại cả Mây và Mây 2 (khu du lịch The Nest, Măng Lin) - nơi có không gian rộng, xanh và chuyên nghiệp hơn.

Những buổi chiều nghe nhạc và "chill" tại Mây Lang Thang.

Ngoài âm nhạc, Mây còn là nơi bạn bè tìm đến để cùng ngồi xuống hàn huyên cả ngày. Vì Mây là một tổ hợp của những kẻ yêu Đà Lạt, dành cho những bạn thương Đà Lạt giống những chủ nhân ở đây. Bạn có thể lưu lại Mây trong Mây Homestay, hay dùng cà phê tại Quán Mây.