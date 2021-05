'Demon Slayer' và 'Promised Neverland' được đề cử cho giải Seiun

"Demon Slayer" và "Promised Neverland" là hai trong số sáu tác phẩm được đề cử giải thưởng Seiun lần thứ 52 ở hạng mục truyện tranh hay nhất.

Cuối tháng tư, Hội nghị Khoa học Viễn tưởng Nhật Bản (Nihon SF Taikai) đã công bố lộ danh sách các đề cử cho giải thưởng Seiun lần thứ 52. Các đề cử của hạng mục truyện tranh hay nhất bao gồm:

Danh sách đề cử: - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba của Koyoharu Gotouge (trọn bộ 23 tập) - Kimi wo Shinasenai tame no Storia của GIN Toriko (trọn bộ tám tập) - Coolheadedness của Natsumi Eguchi (trọn bộ 31 tập) - The Promised Neverland của Kaiu Shirai và Posuka Demizu (trọn bộ 20 tập) - School-Live! của Norimitsu Kaihō và Sadoru Chiba (trọn bộ 12 tập) - Hinamatsuri của Masao Ohtake (trọn bộ 19 tập)

Nổi bật nhất trong danh sách trên chắc chắn là Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (Thanh gươm diệt quỷ) và The Promised Neverland (Miền đất hứa). Cả hai tác phẩm này đều giành được những thành công lớn trong năm 2020.

Theo Anime News Network, chỉ tính riêng trong năm ngoái, Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba đã bán được hơn 82 triệu bản, vượt xa những đối thủ sừng sỏ khác như One Piece hay Kingdom.

Được biết, Seiun là giải thưởng danh giá dành cho các tác phẩm hay nhất trong thể loại khoa học viễn tưởng. Giải thưởng này ra đời vào năm 1970 và được diễn ra như một sự kiện thường niên.

Cả hai bộ truyện tranh đều giành được nhiều thành công trong năm 2020. Ảnh: Bitme.

Năm nay, giải Seiun được chia thành chín hạng mục chính: Tiểu thuyết Nhật Bản; truyện ngắn Nhật Bản; tiểu thuyết dịch; truyện ngắn dịch; truyền thông (phim, kịch hoặc các tác phẩm nghe nhìn); truyện tranh; nghệ thuật; phi hư cấu và một hạng mục "tự do" (dành cho những tác phẩm không thuộc tám thể loại trên).

Mỗi hạng mục có từ 6-10 ứng viên. Các đề cử được chọn trong số những tác phẩm được phát hành từ ngày 1/1/2020 đến 31/12/2020. Theo kế hoạch, kết quả sẽ được công bố tại sự kiện ở Takamatsu vào ngày 21-22/8 tới đây.

Trong quá khứ nhiều bộ truyện tranh tên tuổi từng chiến thắng tại giải Seiun, tiêu biểu nhất có thể kể đến như: Fullmetal Alchemist (Cang giả kim thuật sư), Gundam: The Origin, 20th Century Boys, Pacific Rim, Space Battleship Yamato 2199...

Năm ngoái, bộ phim hoạt hình Astra Lost in Space đã chiến thắng ở hạng mục truyền thông, còn How Many Light-Years to Babylon? của Dowman Sayman và Batman Ninja của Masato Hisa đã giành giải "Truyện tranh hay nhất".