Demi Lovato và dàn sao xuất hiện ở thảm xanh People's Choice Awards

Sang 16/11 (giờ Việt Nam), People's Choice Awards lần thứ 46 diễn ra tại bang California, Mỹ. Demi Lovato làm host năm nay nên cô đến thảm xanh khá sớm. Đây là lần đầu giọng ca Sorry Not Sorry góp mặt trong sự kiện lớn hậu chia tay hôn phu Max Ehrich.