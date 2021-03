Demi Lovato thừa nhận sai lầm khi đính hôn

Demi Lovato cho biết cô đã đánh lừa bản thân khi quyết định đính hôn với nam diễn viên Max Ehrich.

Ca sĩ Demi Lovato công khai hẹn hò diễn viên Max Ehrich hồi tháng 5/2020. Đến tháng 7, giọng ca Sorry Not Sorry khoe nhẫn đính hôn trị giá gần 1 triệu USD . Cặp sao thậm chí đã lên kế hoạch cưới trong tương lai gần.

Tuy nhiên, vào cuối tháng 9/2020, Demi Lovato tuyên bố hủy hôn. Cặp uyên ương từng tranh cãi qua lại sau khi chia tay.

Demi Lovato và bạn trai cũ khi còn mặn nồng.

Trả lời phỏng vấn Entertainment Weekly mới đây, Demi Lovato thừa nhận sai lầm khi quyết định đính hôn chóng vánh. Cô bày tỏ: "Tôi đã đánh lừa bản thân, cho rằng đó là mối quan hệ an toàn đáng mong đợi. Đúng là tôi quan tâm đến người đó. Nhưng, bên trong tôi lại có suy nghĩ khác giống như 'tôi phải chứng minh cho thế giới thấy rằng tôi ổn'".

Ngôi sao 28 tuổi chia sẻ thêm: "Bây giờ, tôi không đính hôn hay kết hôn. Nhưng tôi vẫn ổn. Chà, chẳng phải như vậy quyền lực hơn nhiều sao".

Nói về chiếc nhẫn đính hôn "khủng", Demi Lovato bày tỏ cô không cần một thứ như thế để bảo đảm cho sự cam kết.

"Tôi không cần một vật gì đó trên ngón tay để khiến mình có cảm giác gắn bó. Có vẻ như chắc chắn, nhưng lại không phải. Thực sự, tôi không trưởng thành nhờ sự ổn định. Tôi nhận thấy mình thích sống, không phải trong hỗn loạn hay khủng hoảng, mà là sự trôi chảy".

Cuộc sống của nữ ca sĩ trải qua nhiều biến cố.

Năm 2021, thông qua phim tài liệu Demi Lovato: Dancing with the Devil, nữ ca sĩ phơi bày nhiều góc khuất trong cuộc sống. Đó là quá khứ nghiện ngập, từng sốc thuốc và bị tấn công tình dục.

Tai nạn sốc thuốc năm 2018 từng suýt cướp đi tính mạng của cô.

“Tôi đã ba lần bị đột quỵ, bị đau tim và tổn thương não. Tôi cũng bị suy giảm thị lực, viêm phổi và suy đa tạng. Tôi thực sự thấy may mắn khi vẫn còn sống”, Demi Lovato nói.

Trò chuyện với People, Lovato cho biết cô có cảm giác được giải phóng khi chia sẻ câu chuyện đến công chúng, thông qua phim tài liệu.

"Nó khiến cho cơn giận dữ trong tôi tan biến. Trước đó, tôi cũng trút bỏ được nhiều rồi. Và bộ phim lần này thực sự là một cú hích, giúp tôi chữa lành".