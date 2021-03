Demi Lovato thừa nhận là người toàn tính luyến ái

Nữ ca sĩ cho biết cô bị hấp dẫn về mặt cảm xúc và tình dục với mọi người, không kể giới tính nào.

Theo Music-News, Demi Lovato thừa nhận mình thuộc pansexual (toàn tính luyến ái) - thuật ngữ chỉ người bị hấp dẫn về tình cảm, tình dục với bất kỳ giới tính nào. Nữ ca sĩ tiết lộ điều này trong podcast The Joe Rogan Experience.

Giọng ca Sorry Not Sorry từng thừa nhận là người song tính hồi năm 2017. Gần đây, sau khi thất bại trong chuyện tình cảm với hôn phu Max Ehrich, Demi Lovato cho biết cô bị hấp dẫn bởi mọi người, không kể thuộc giới tính nào.

Demi Lovato dần lấy lại tinh thần sau cuộc hôn nhân không thành.

"Hiện tại tôi rất linh hoạt về mặt tình dục. Tôi có thể bị hấp dẫn bởi bất kỳ ai", cô nói trong buổi phỏng vấn.

Demi Lovato tiết lộ xu hướng tính dục trong bối cảnh MC hỏi cô liệu có muốn làm mẹ không. "Trong thời điểm này, tôi chỉ muốn nhận con nuôi. Tôi không biết liệu mình có tiếp tục kết hôn với đàn ông không, vì vậy tôi không chắc việc mình mang thai. Ngày nào đó tôi sẽ làm mẹ", nữ ca sĩ nói thêm.

Trong buổi phỏng vấn, giọng ca Really Don't Care chia sẻ lý do vì sao cô giữ im lặng về xu hướng tính dục suốt nhiều năm. Sau khi nổi tiếng với tư cách sao nhí, cô thấy bản thân khác lạ sau khi xem cảnh hôn đồng tính giữa Sarah Michelle Gellar và Selma Blair trong Cruel (1999). Từ đó cô biết bản thân mình khác lạ so với các bạn nữ khác.

"Tôi lớn lên ở Texas trong gia đình ngoan đạo. Tôi sợ hãi và không dám tiết lộ điều gì", cô giải thích.

Demi Lovato cũng thừa nhận khoảng thời gian yêu - đính hôn với nam diễn viên Max Ehrich là điều rất khó khăn. "Tôi đã đính hôn và nghĩ rằng mình sẽ kết hôn, sau đó làm mẹ. Đúng là cuộc sống không bao giờ diễn ra theo kế hoạch", ngôi sao 29 tuổi khẳng định.