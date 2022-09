Demi Lovato thông báo giải nghệ

Demi cho biết lý do muốn dừng lại là vì vấn đề sức khỏe. Ca sĩ viết: "Tôi không thể làm điều này nữa. Chuyến lưu diễn tiếp theo sẽ là lần cuối. Tôi yêu và cảm ơn các bạn”.

Theo Page Six, Demi Lovato đã thông báo trong một loạt các bài đăng vào thứ ba rằng tour diễn Holy Fvck sẽ là chuyến lưu diễn cuối cùng của cô.

Ca sĩ 30 tuổi viết trên trang cá nhân: “Tôi quá mệt mỏi và ốm yếu, tôi không thể rời khỏi giường”, "Tôi không thể làm điều này nữa. Chuyến lưu diễn tiếp theo sẽ là lần cuối của tôi. Tôi yêu và cảm ơn các bạn”. Sau đó không lâu, các bài đăng này đã bị xoá.

Ca sĩ Sorry Not Sorry không chia sẻ chi tiết về các vấn đề sức khỏe mà cô đang gặp phải. Người đại diện của Lovato cũng từ chối trả lời yêu cầu bình luận của Page Six.

Ca sĩ Demi Lovato tại tour diễn. Ảnh: Getty.

Ngôi sao đã lên kế hoạch biểu diễn cho tới hết 6/11 với concert tại Toyota Music Factory tại Irving, Texas (Mỹ). Cô vẫn chưa thông báo liệu có tiếp tục tour diễn của mình tại sân vận động Movistar tại Santiago, Chile vào tối thứ ba hay không.

Các bài đăng của Demi đã khiến cộng đồng người hâm mộ xôn xao, họ gửi tới nữ ca sĩ những lời chúc cũng như động viên và tỏ ra thông cảm với tình trạng của cô.

Người hâm mộ bình luận: "Tôi chỉ mong cô ấy được hạnh phúc và khỏe mạnh", "Demi Lovato là cả thế giới với tôi, tôi luôn nghĩ việc đi tour sẽ không tốt cho sức khỏe thể chất và tinh thần của cô ấy", "Chúng tôi yêu bạn Demi, bạn không đơn độc".

Demi Lovato đã có một vài năm xáo trộn trước khi phát hành album phòng thu thứ 8 Holy Fvck và khởi động chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

Năm 2018, nữ ca sĩ dùng thuốc quá liều khiến cô suýt mất mạng. Sau đó, cô đã ba lần bị đột quỵ và một lần bị đau tim. Để điều trị, Lovato duy trì một lối sống tỉnh táo, tuy nhiên vẫn sử dụng chất gây nghiện có chừng mực.

Vào tháng 12/2021, Demi tuyên bố rằng hoàn toàn tỉnh táo là "cách duy nhất" để cô có lối sống lành mạnh. Ca sĩ cũng lặng lẽ hoàn thành một một khoá cai nghiện khác trong năm này. Để kỷ niệm một khởi đầu mới, Demi nói với người hâm mộ rằng cô đã tạo ra album gần đây nhất trong khi hoàn toàn tỉnh táo.