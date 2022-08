Demi Lovato lạm dụng chất gây nghiện từ năm 13 tuổi

Nữ ca sĩ cho biết do thường xuyên bị bắt nạt, cô nghiện rượu và lạm dụng thuốc giảm đau từ năm 13 tuổi.

US Weekly đưa tin trên podcast Call Her Daddy đăng ngày 24/8, Demi Lovato chia sẻ về những trải nghiệm đầu tiên của cô với chất gây nghiện.

Nữ ca sĩ giải thích với người dẫn chương trình Alex Cooper: “Tôi bắt đầu tiếp xúc với chất cấm khi 12 hoặc 13 tuổi. Lúc đó tôi bị tai nạn xe hơi và được kê thuốc giảm đau. Mẹ tôi không nghĩ rằng sẽ phải giấu loại thuốc phiện đó với đứa con gái 13 tuổi. Thời điểm ấy, tôi cũng đã nghiện rượu. Tôi bị bắt nạt và chỉ muốn tìm một lối thoát".

Lovato nói thêm rằng khi mẹ nhận ra cô lạm dụng thuốc, bà đã cất chúng đi và buộc cô phải lấy trộm thuốc.

Không chỉ lạm dụng thuốc, nữ ca sĩ còn nghiện rượu. Lần đầu tiên cô uống là khi lấy trộm bia trong tủ lạnh của bố dượng. Khi lớn lên, cô mới nhận ra sự cố này đáng lẽ phải là lời cảnh báo.

“Tôi thử cocain lần đầu tiên năm 17 tuổi và cảm thấy thích thú. Tôi bắt đầu phải điều trị cai nghiện ngay khi bước sang tuổi 18”, cô thú nhận.

Demi Lovato có tiền sử dính dáng chất kích thích nhiều năm. Cô nhiều lần phải tạm ngừng sự nghiệp để cai nghiện và điều trị sức khỏe tâm thần. Lần gần nhất là cuối năm ngoái, cô đã âm thầm đi cai nghiện tại Utah và được về nhà đầu năm 2022.

Đầu năm 2021, giọng ca Cool for the summer ra mắt phim tài liệu Dancing with the Devil. Trong phim, cô chia sẻ thẳng thắn về quá khứ nghiện ngập, sử dụng ma tuý quá liều. Cô từng trải qua ba lần đột quỵ và lên cơn đau tim, phải nhập viện vào năm 2018.