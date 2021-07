Demi Lovato hẹn hò em gái Miley Cyrus?

Hai ngôi sao được chụp lại ảnh nắm tay tình tứ xuống phố. Nhiều trang tin đặt nghi vấn họ đang hẹn hò.

Ngày 2/7, theo Page Six, Demi Lovato và Noah Cyrus - em gái của ngôi sao nổi tiếng Miley Cyrus - được ghi lại hình ảnh nắm tay tại bữa tiệc Space Jam: A New Legacy ở Magic Mountain, Valencia, California, Mỹ.

Trong bức ảnh chụp vội, người hâm mộ nhận thấy người để tóc ngắn, diện áo thun rộng là Demi Lovato. Bên cạnh, Noah Cyrus lấy tay che mặt. Hai ngôi sao thoải mái nắm tay ở chỗ đông người.

Noah Cyrus và Demi Lovato thân thiết sau khi hợp tác chung.

Cyrus và Lovato đi chơi riêng sau một tuần tham gia sự kiện YouTube Pride 2021. Sau đêm diễn, Lovato chia sẻ bức ảnh tình tứ trên sân khấu cùng em gái Miley Cyrus.

"Cảm ơn Noah đã có mặt cùng chị trong đêm diễn đầy tự hào. Chị vui vì cả hai cùng song ca bản Easy", Lovato viết trên trang cá nhân.

Page Six cho biết giọng ca Sorry Not Sorry và Noah Cyrus hợp tác vào tháng 3, cùng thu âm ca khúc Easy cho album Dancing with the Devil ... the Art of Start Over của Demi Lovato.

Nguồn tin khẳng định họ có biểu hiện trên mức bạn bè trong các buổi làm việc. "Họ thân thiết, đi chơi riêng với nhau. Có thể họ đã bắt đầu mối quan hệ tình cảm", nguồn tin cho biết.

Sau khi chia tay hôn phu Max Ehrich, Demi Lovato có những băn khoăn về giới tính. Đầu tháng 5, cô tuyên bố là người phi nhị phân (không xác định giới tính nam hay nữ), sau khi tuyên bố là toàn tính luyến ái (có thể yêu bất kỳ giới tính nào, từ dị tính đến cộng đồng LGBTQ+). Trước đó, cô có thời gian khẳng định là người lưỡng tính (có thể yêu nam hoặc nữ).

Về phía Noah Cyrus, cô từng có cuộc tình ồn ào với rapper Lil Xan, sau đó hẹn hò chóng vánh với rapper 23 tuổi Smokepurpp.