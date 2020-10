Demi Lovato chất vấn Tổng thống Donald Trump qua ca khúc mới

Nữ ca sĩ muốn đặt câu hỏi về cách làm việc và quản lý của Tổng thống Trump qua ca khúc mới mang tên “Commander in Chief”.

Theo CNN, Demi Lovato hợp tác với anh trai Billie Eilish - Finneas O’Connell - cho ca khúc Commander in Chief. Ca sĩ cho biết cô sẽ biểu diễn ca khúc tại lễ trao giải thưởng âm nhạc Billboard vào ngày 15/10. Truyền thông quốc tế nhận định đây là bài hát "chống Donald Trump" trong đợt tranh cử tổng thống năm nay.

Lovato không e dè đặt câu hỏi để chất vấn Tổng thống Donald Trump. Ảnh: Daily Mail.

Mặc dù ca từ không đề cập đến tên tổng thống, bài hát vẫn khiến khán giả nghĩ đến ông Donald Trump, bởi nội dung bài hát nhắm vào việc xử lý dịch Covid-19, cũng như cách người đứng đầu nước Mỹ phản ứng trước các cuộc biểu tình.

Demi Lovato chia sẻ thông điệp của bài hát trong cuộc phỏng vấn với CNN: “Đã nhiều lần tôi muốn viết thư cho tổng thống hoặc ngồi xuống hỏi ông ấy những câu hỏi này.

Sau đó, tôi nghĩ có lẽ mình không nên làm vậy mà phải thể hiện theo một cách khác. Và tôi quyết định truyền tải tất cả qua bài hát và phát hành nó để cả thế giới cùng lắng nghe. Tổng thống Mỹ sẽ phải trả lời những câu hỏi đó cho tất cả, không chỉ riêng mình tôi”.

Trong bài có câu hát: “If I did the things you do, I couldn’t sleep. Seriously, do you even know the truth?” (tạm dịch: Nếu tôi làm những điều ngài đã làm, tôi sẽ không thể yên giấc. Nghiêm túc đấy, ông có biết sự thực đang diễn ra ra hay không?).

Nữ ca sĩ nói thêm bài hát Commander in Chief không nhằm mục đích chia rẽ nước Mỹ và cô hy vọng khán giả sẽ đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử vào ngày 3/11.