Đêm vắng lặng khác thường ở New York trong ngày bầu cử

Ảnh Tháp Trump được chụp trong buổi sáng ngày 4/11. Tháp Trump được xây dựng tại New York vào năm 1983. Tòa nhà cao 58 tầng tọa lạc trên đường Fifth Avenue thuộc khu Manhattan. Đây cũng là nơi đặt trụ sở chính của The Trump Organization. Ảnh: Guardian.