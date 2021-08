Đêm tiệc thời trang xa xỉ nhất Hollywood còn có giá?

New York Post cho rằng sự kiện thời trang xa xỉ nhất Hollywood - Met Gala - đang dần mất sự hào nhoáng vì thiếu vắng dàn sao hạng A.

Theo New York Post, Met Gala là sự kiện thời trang lớn nhất năm, quy tụ hàng loạt ngôi sao hạng A của Hollywood. Tuy nhiên, đêm tiệc đang dần mất đi vẻ hào nhoáng.

“Tôi biết có nhiều ngôi sao mạng xã hội sẽ có mặt trong đêm tiệc. Facebook và Instagram có rất nhiều bàn. Điều đó khiến nhiều ngôi sao hạng A không hài lòng”, một nhà báo nổi tiếng nói.

Từ đêm tiệc lộng lẫy, xa hoa quy tụ toàn ngôi sao tài năng, Met Gala dần mất đi sức ảnh hưởng, trở thành sàn diễn của những "influencer" ít đóng góp cho ngành công nghiệp giải trí. Nhiều chuyên gia cho rằng Met Gala 2021 (dự định tổ chức ngày 18/9) đã mất đi uy tín.

Sự tấn công của gen Z

Do lo lắng đợt dịch mới do biến thể Delta của Covid-19 gây ra, ban tổ chức Met Gala và Anna Wintour - tổng biên tập Vogue - quyết định giảm số lượng khách mời từ 600 xuống còn 450 người.

Theo nguồn tin của New York Post, những khách mời đầu tiên xác định có mặt trong đêm tiệc gồm Addison Rae (20 tuổi) - ngôi sao mạng xã hội có 82,5 triệu người theo dõi trên TikTok và 38,6 triệu người theo dõi trên Instagram.

Emma Chamberlain, 20 tuổi, vlogger đã bỏ học cấp 3, có kênh cá nhân 10,5 triệu người đăng ký cũng có mặt trong danh sách khách mời.

Những người nổi tiếng trên mạng xã hội như Emma Chamberlain và Addison Rae sẽ xuất hiện ở Met Gala năm nay. Ảnh: Popsugar.

Đại diện của Vogue từ chối bình luận về danh sách khách mời không phải ngôi sao trong ngành giải trí.

Theo nguồn tin của Page Six, chủ đề chương trình năm nay là hỗ trợ tài năng trẻ. Vì vậy, lượng khách mời nghiêng về người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. “Bất kể người lớn tuổi, trung niên nào phàn nàn về Met Gala, chỉ đơn giản là họ ghen tị vì không được mời”, một vlogger nói với Page Six.

“Tôi nghĩ rằng các diễn viên và nhà thiết kế lớn tuổi sẽ trở lại vào Met Gala 2022. Tôi không nghĩ nhiều ngôi sao nổi tiếng chấp nhận việc diện trang phục đắt đỏ nhưng mang khẩu trang đến sự kiện. Những người trẻ thì có thể”, một thành viên trong ban tổ chức (yêu cầu giấu tên) nói với New York Post.

Chủ đề năm nay của Met Gala hướng đến sự công bằng, đa dạng và hòa nhập. Những người đồng tổ chức đều có độ tuổi dưới 25, bao gồm ca sĩ Billie Eilish, diễn viên Timothée Chalamet, nhà vô địch quần vợt Naomi Osaka và Amanda Gorman - nhà thơ 23 tuổi nổi tiếng sau màn đọc thơ tại lễ nhậm chức tổng thống của ông Joe Biden.

Anna Wintour, nhà thiết kế Tom Ford và người đứng đầu Instagram Adam Mosseri năm nay chỉ ngồi ở ghế danh dự. Trong khi đó, Facebook và Instagram là nhà tài trợ chính của chương trình. Điều đó phần nào lý giải sự xuất hiện của gen Z và ngôi sao mạng xã hội.

Ngoài những người nổi tiếng trên mạng, một số sao trẻ tuổi như Shawn Mendes, Rosalía và Lorde, Chloe Fineman - ngôi sao của Saturday Night Live sẽ góp mặt. Nguồn tin của New York Post cho hay Thị trưởng Bill de Blasio năm nay sẽ xuất hiện ở sự kiện. Nhiều năm qua, ông được mời đến đêm tiệc thời trang nhưng chưa từng tham gia.

Sao trẻ Timothée Chalamet và Billie Eilish nằm trong danh sách ban tổ chức. Ảnh: New York Post.

Ngoài khách mời danh dự, người muốn xuất hiện tại sự kiện phải trả từ 35.000 USD . Nguồn tin cho biết Sir Lewis Hamilton - tay đua vô địch Công thức 1 người Anh - mua trọn bộ 10 vé để mời các nhà thiết kế và vận động viên trẻ da màu tham dự sự kiện.

Và với chủ đề trẻ trung, đại diện của Michael Kors, Tom Ford, Tory Burch và Tommy Hilfiger cũng bỏ tiền để đưa những nhà thiết kế trẻ có mặt ở đêm tiệc thời trang.

Theo Page Six, Anna Wintour đang muốn cho thế giới thấy rằng thành phố New York vẫn ổn sau đại dịch. Việc tổ chức đêm tiệc chứng tỏ Tuần lễ thời trang New York - vốn gắn bó mật thiết với Met Gala - vẫn là nơi uy tín, giới thời trang vẫn trụ được trước những khó khăn của dịch Covid-19.

Về lý do tổ chức Met Gala giữa mùa dịch, Page Six cho rằng Anna Wintour nhiều lần dời sự kiện (vốn được tổ chức vào thứ hai đầu tiên của tháng 5). Tổng biên tập Vogue không muốn dời đêm tiệc lần nữa vì Viện Trang phục sẽ tốn thời gian và công sức cho việc tìm nhà tài trợ.

“Ban tổ chức đang hy vọng điều tốt nhất sẽ đến với Met Gala. Họ cũng chuẩn bị cho những rủi ro lớn nhất. Họ sẽ không còn kinh phí nếu tiếp tục hoãn sự kiện”, nguồn tin nói.

Sự thiếu vắng của dàn sao hạng A

Theo New York Post, nhiều ngôi sao hạng A, khách mời quen thuộc của Met Gala năm nay sẽ không có mặt.

Năm nay, cầu thủ Tom Brady sẽ tham gia huấn luyện với đội Buccaneers. Điều đó đồng nghĩa với việc siêu mẫu Gisele Bundchen sẽ không có mặt tại đêm tiệc. Trong quá khứ, cô chỉ đến Met Gala cùng chồng.

Sarah Jessica Parker đang bận rộn ghi hình And Just like That…, phần khởi động lại của series truyền hình ăn khách Sex and the City. Trong cuộc phỏng vấn với Andy Cohen, nữ diễn viên cho biết cô quá bận rộn để tham dự Met Gala.

Về phía “Bennifer 2.0”, cặp tình nhân nổi tiếng chưa sẵn sàng trở lại Met Gala. Trong khi Jennifer Lopez chuẩn bị trở lại với sản phẩm âm nhạc mới, Ben Affleck đang bận rộn quay hai bộ phim Hypnotic và The Flash. Mặt khác, họ chưa đủ tự tin để công khai đến sự kiện có nhiều phóng viên sau vụ tái hợp sau 17 năm hủy hôn.

Những ngôi sao hạng A hút truyền thông sẽ vắng mặt tại Met Gala. Ảnh: W Magazine.

Theo Page Six, những nhà thiết kế nổi tiếng làm việc với sao hạng A phần lớn đến từ châu Âu. Họ đều về nước từ khi đại dịch bùng nổ. Hiện tại, họ không thể sang Mỹ để chuẩn bị váy áo cho sao nếu có người muốn đến dự Met Gala. Nhiều ngôi sao không tự tin đến đêm tiệc nếu không có ê-kíp hỗ trợ.

Ngoài ra, nhiều ngôi sao hiện không ở Mỹ. Saoirse Ronan, Kate Moss và Salma Hayek đều khó lòng về New York để tham dự sự kiện thời trang lớn nhất năm.

Theo New York Post, nhiều quản lý tiết lộ sao hạng A từ chối dự Met Gala vì lo ngại tình hình nguy hiểm của Covid-19. Về cơ bản sao Hollywood cảm thấy họ không cần thiết đến sự kiện để hâm nóng tên tuổi trong lúc biến thể Delta đang hoành hành.

“Nhiều người tưởng rằng nước Mỹ đã ổn, nhưng với biến thể Delta đang gây nguy hiểm. Tại sao họ vẫn tổ chức đêm tiệc? Chúng ta đang sống giữa đại dịch, việc tổ chức trong không gian kín là không an toàn”, nguồn tin nói với New York Post.

Trước đây, ban tổ chức Met Gala thông báo khách mời phải xuất trình bằng chứng đã tiêm vaccine, mang khẩu trang khi dự tiệc. “Mọi người đều phải tiêm phòng và không có ngoại lệ. Ê-kíp, ban tổ chức cũng thực hiện nghiêm. Họ không muốn đêm tiệc trở thành ổ dịch mới của giới giải trí”, đại diện nói với New York Post.

Hiện tại, Anna Wintour đang ráo riết thực hiện chủ đề cho đêm tiệc Met Gala 2022. Tuy nhiên, trong 9 tháng tới, bà chủ Vogue phải đối mặt hai vấn đề lớn: tình hình dịch bệnh và thu hút sự chú ý của sao hạng A trong lúc tận dụng nguồn lực gen Z.

“Anna Wintour cần có có thời gian. Tôi biết ban tổ chức Met Gala cần tiền trong giai đoạn dịch bệnh khó khăn. Việc tận dụng ngôi sao mạng xã hội là cần thiết. Họ sẽ lấy lại phong độ trong năm tới”, nhà báo thân thuộc của Met Gala nói với New York Post.