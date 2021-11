Đêm thi vũ đạo gây thất vọng của Lâm Vinh Hải, Hậu Hoàng

Có mặt trong đêm bán kết 1 Sàn đấu vũ đạo, tiết mục của Lâm Vinh Hải - Katleen Phan Võ và Hậu Hoàng - Ngọc Tân khiến ban giám khảo thất vọng vì lạc đề.

Katleen Phan Võ - Lâm Vinh Hải

Đêm bán kết 1 của Sàn đấu vũ đạo có chủ đề Jazz/Broadway. Đây là chủ đề khó, đặt ra nhiều thách thức cho các đội thi. Biên đạo Lâm Vinh Hải lựa chọn bộ phim Triệu phú khu ổ chuột làm ý tưởng chủ đạo cho phần thi của anh và Katleen Phan Võ. Tuy nhiên, tiết mục này khiến các giám khảo cũng như đội ngũ cố vấn thất vọng vì lạc đề. Giám khảo Noo Phước Thịnh chia sẻ quan điểm: "Bản thân tôi cảm nhận được câu chuyện, nhưng tiết mục này sẽ hợp lý hơn nếu đặt vào chủ đề Điện ảnh". Katleen Phan Võ vẫn được khen xinh đẹp, rạng rỡ. Xuất thân là con nhà võ và không có nền tảng vũ đạo bài bản, sự tiến bộ của nữ diễn viên qua từng vòng thi nhận được phản hồi tích cực từ các giám khảo.

Hậu Hoàng - Ngọc Tân

Đội Hậu Hoàng - Ngọc Tân là đội mở đầu đêm thi bán kết 1. Tiếp tục phong cách đậm chất quê hương (như tên gọi của nhóm nhảy), hai người mang đến cuộc thi tiết mục có nội dung về một người lính phóng sinh chim rừng, biểu diễn trên nền nhạc Họa mi tóc nâu (Mỹ Tâm). Tuy nhiên, tiết mục của hai người cũng bị đánh giá là lạc đề, không đúng chủ đề được đưa ra là Jazz/Broadway. Tiết mục của Hậu Hoàng và Ngọc Tân sử dụng kỹ thuật jazz, kết hợp hip-hop, popping và ballet, nhưng không làm nổi bật được yếu tố jazz, cũng không mang tới không khí nhạc kịch. Hai giám khảo John Huy Trần và Noo Phước Thịnh đều nhận xét đây không phải là tiết mục tốt, có phần gây hụt hẫng nếu so với các phần thi trước đó của đội Hậu Hoàng - Ngọc Tân.

MLee - Phụng Gà

MLee được khen ngợi đã thoải mái, bớt "gồng" so với các chủ đề trước. Tuy nhiên, phần nhảy của cô vẫn chưa thực sự thuyết phục được ban giám khảo và hội đồng cố vấn. Thiếu sót được cho là xuất phát từ việc nữ ca sĩ lần đầu thử sức ở thể loại Jazz/Broadway. Ngoài ra, trong khi ghi hình, giọng ca 29 tuổi mắc lỗi đánh rơi chiếc quạt đạo cụ, việc này khiến MLee bối rối và trở nên căng thẳng trong phần còn lại của bài thi. Góp mặt trong đêm bán kết 1 Sàn đấu vũ đạo, biên đạo Phụng Gà đã dàn dựng tiết mục lấy chủ đề tình yêu, sự chiếm hữu giữa nữ ma cà rồng quyến rũ với chàng trai loài người. Nhạc nền Look What You Made Me Do là điểm cộng giúp tiết mục thu hút hơn.

Liz Kim Cương - Lit Nguyễn

Ở các đêm thi trước, Liz Kim Cương luôn là tâm điểm sân khấu và chủ thể tiết mục. Tuy nhiên, tới tiết mục chủ đề Jazz/Broadway ở đêm bán kết 1, nữ ca sĩ chỉ xuất hiện ở nửa sau bài nhảy, ít biểu diễn và chỉ "làm nền" cho biên đạo Lit Nguyễn. Giọng ca 28 tuổi cho biết cô bị bong gân nặng trước đêm thi, không thể nhảy múa như thường lệ. Do đó, nhóm phải gấp rút thay đổi toàn bộ bài thi vào phút chót, đẩy biên đạo Lit Nguyễn lên làm nhân vật chính của bài vũ đạo, thực hiện toàn bộ đoạn kỹ thuật khó. Dù bị thương, nữ ca sĩ Khác biệt to lớn vẫn đeo giày cao gót và lên sân khấu thực hiện phân đoạn cuối tiết mục. Nỗ lực của Liz Kim Cương nhận được sự tán thưởng của ban giám khảo. Tiết mục lấy ý tưởng từ buổi dạ tiệc của giới quý tộc phương Tây từ đội Liz - Lit cũng được đánh giá cao.

Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ

Phần thi của đội Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ được đánh giá là tiết mục hay nhất đêm thi chủ đề Jazz/Broadway. Lấy chủ đề bạo lực gia đình, Thiều Bảo Trang tự mình thể hiện các kỹ thuật khó trong vũ đạo như bê đỡ và xoay tròn trên không trung, lộn và bò trườn trên mặt đất. Nữ ca sĩ thậm chí mạo hiểm để bạn nhảy dùng hai tay giữ cổ và nhấc người cô lên cao. Màn thể hiện của ca sĩ sinh năm 1992 được ban giám khảo khen ngợi, Noo Phước Thịnh cho rằng đây là tiết mục đột phá nhất của Thiều Bảo Trang và dành tặng cô điểm 10. Với phần dự thi này, đội Thiều Bảo Trang - Dương Anh Mỹ tạm thời dẫn đầu sau đêm thi bán kết 1 và có quyền lấy 0,5 điểm từ kho điểm tích lũy của đội MLee - Phụng Gà.