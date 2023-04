Đêm nhạc từ thiện 'Tình nghệ sĩ' không mời được ngôi sao

Nhạc sĩ Tô Hiếu, Trưởng ban tổ chức đêm nhạc lo lắng về tình hình bán vé khi không mời được ngôi sao, cũng như chưa nghệ sĩ nổi tiếng nào đăng bài chia sẻ.

Trao đổi với Zing, nhạc sĩ Tô Hiếu - Trưởng ban tổ chức - cho biết đêm nhạc từ thiện mang tên Tình nghệ sĩ sẽ diễn ra ngày 30/4 tại sân khấu Trống Đồng (TP.HCM) để gây quỹ, giúp đỡ ba nghệ sĩ gạo cội gồm diễn viên Mạc Can, Hồng Sáp và Vũ Quang.

Nhạc sĩ lo lắng cho tình hình bán vé của đêm nhạc khi không có nghệ sĩ nổi tiếng tham gia.

"Đêm nhạc bắt đầu bán vé cách đây hơn 10 ngày. Việc bán vé tôi giao cho hai đơn vị đảm nhận. Ngày 23/4, họ sẽ thống kê số lượng vé bán được. Chắc chắn là đêm nhạc khó bán vé vì không có nghệ sĩ nổi tiếng. Tôi rất lo lắng, sốt ruột khi chỉ còn ít ngày nữa là chương trình diễn ra rồi", nhạc sĩ Tô Hiếu chia sẻ.

Nghệ sĩ Hồng Sáp, Mạc Can mắc nhiều bệnh, khó khăn khi về già. Ảnh: NVCC/ Chí Hùng.

Chia sẻ về lý do không mời nghệ sĩ nổi tiếng tham gia, nhạc sĩ Tô Hiếu nói từng ngỏ lời với một số người nhưng đều bị từ chối vì kẹt lịch diễn.

"Tôi cũng hiểu vào dịp lễ 30/4, các nghệ sĩ phải chạy show nên thông cảm. May mắn là các diễn viên, ca sĩ tham gia đêm nhạc Tình nghệ sĩ tới đây đều không nhận cát-xê và hỗ trợ nhiệt tình. Đó cũng là động lực để tôi cố gắng. Trong trường hợp đêm nhạc bị lỗ, tôi vẫn tự bỏ tiền túi để giúp đỡ diễn viên Mạc Can, nghệ sĩ Hồng Sáp và Vũ Quang", nhạc sĩ nói.

Anh cho biết đêm nhạc mang ý nghĩa lớn về tinh thần, để giúp đỡ các nghệ sĩ gạo cội vượt qua khó khăn. Vì thế, nhạc sĩ Tô Hiếu hy vọng các nghệ sĩ nổi tiếng, có lượng theo dõi lớn trên mạng xã hội sẽ ủng hộ, quảng bá cho đêm nhạc.

"Thật sự chỉ cần các nghệ sĩ nổi tiếng có một bài đăng, chia sẻ trên trang cá nhân về đêm nhạc, cũng là cách để ủng hộ chúng tôi, giúp đỡ các nghệ sĩ. Nhưng đến nay, tôi vẫn chưa thấy ai liên hệ hay có động thái gì. Điều đó khiến tôi hơi chạnh lòng", anh nói thêm.

Đêm nhạc Tình nghệ sĩ diễn ra tối 30/4 tại sân khấu Trống Đồng (TP.HCM) với sự tham gia của các nghệ sĩ như Thương Tín, Bắc Hải, Đình Cường, Trọng Nghĩa, Thái Bình, Dương Minh Khang...

Theo đại diện gia đình, nghệ sĩ Mạc Can đang có nguyện vọng vào ở Viện dưỡng lão nghệ sĩ (TP.HCM). Ở tuổi U80, sức khỏe của ông yếu, đi lại khó khăn.

Ngày 20/4, nhà văn Mạc Can cùng nhà văn Nguyễn Đông Thức ra mắt cuốn Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện. Tại buổi giao lưu, nghệ sĩ Mạc Can ngồi xe lăn nói chuyện.