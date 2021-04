Đêm nhạc Rap Việt - hoành tráng nhưng lộn xộn

Đêm nhạc Rap Việt với 10.000 khán giả tham gia có những phút lắng đọng, có cả tiết mục hài hước nhưng do ôm đồm về số lượng, chương trình có phần lan man, thiếu gắn kết xuyên suốt.

Review

Live concert Rap Việt All-Star 2021 diễn ra vào tối 10/4 tại TP.HCM, đây là sự kiện được cộng đồng rap fan chờ đợi. Chương trình vốn có kế hoạch tổ chức vào cuối tháng 1 nhưng buộc phải lùi lại vì dịch Covid-19. Dù vậy, sức nóng của rap vẫn đủ kéo gần 10.000 khán giả đến với đêm nhạc sau hai tháng, theo con số mà MC Trấn Thành đưa ra trên sân khấu.

Gala hoành tráng, gần 50 tiết mục

Rap Việt All-Star 2021 chắc chắn là một trong những sự kiện hoành tráng và quy mô nhất mà giới rap Việt có được. Nhạc hội cho thấy Rap Việt đã đi ra khỏi mô hình game show ghi hình, giới hạn khán giả để thành một đêm nhạc bán vé, từ vé đại chúng đến vé vip, thậm chí có cả những chiếc vé siêu vip.

Chương trình được tổ chức giống như một gala nhằm tái hiện lại những màn dự thi và trình diễn bùng nổ đã diễn ra ở Rap Việt 2020.

Tất cả giám khảo, huấn luyện viên đều có mặt, bao gồm: Karik, Wowy, Binz, Suboi, Rhymastic và JustaTee. Mới đây, Karik bị gãy chân, phải nhập viện nhưng anh vẫn chống nạng để biểu diễn bản rap Ala Ela cùng với hai học trò là Ricky Star và GDucky dù nói không với vũ đạo.

Rhymastic và MCK cũng tái hiện Dân chơi xóm vốn “làm mưa làm gió” hậu chung kết Rap Việt, trong khi Lăng LD và Rhymastic một lần nữa kết hợp trong Anh chồng quốc dân của em.

Về cơ bản, mỗi rapper góp mặt sẽ thể hiện khoảng 2-3 bài, vừa kết hợp vừa solo. JustaTee nhắc nhớ rap melody của anh với Crying over you, trong khi Suboi không quên giới thiệu N-sao và Trò chơi. Binz thể hiện hình ảnh “badboy” với BigCityBoi, Nguyên team đi vào hết và They said.

Wowy lại mang đến phút lãng mạn với Thiên đàng và Hướng dương – hai bản rap hit thời gian gần đây của nam rapper.

Dù gặp vấn đề sức khỏe, Karik biểu diễn không ít hơn những “đối thủ” ghế nóng của mình. Anh cũng lần đầu tiên kết hợp với Yuno BigBoi như đã hứa ở chương trình Rap Việt.

Rap Việt dành trọn thời lượng phía cuối dành cho các huấn luyện viên, giám khảo và coi họ như những “át chủ bài”. Nhìn chung, mỗi huấn luyện viên, giám khảo lại mang đến màu sắc khác nhau như những khác biệt mà họ vẫn luôn chứng tỏ được trên thị trường.

Song, hơi tiếc là chương trình đã không có màn kết hợp giữa Wowy và Dế Choắt trong Chim sẻ và Dâu tây – một trong những bản rap đã đưa cặp thầy trò này lên ngôi vị chiến thắng ở sân khấu Rap Việt 2020.

Suboi, Karik và Binz trong chương trình.

Trước phần biểu diễn của những người “cầm cân nảy mực”, quá nửa thời lượng của Rap Việt All-Star 2021 là những màn trình diễn của loạt thí sinh Rap Việt, xuất thân đa dạng từ các đội. Quán quân Dế Choắt, á quân Gducky và dàn thí sinh nổi bật như Ricky Star, Thành Draw, 16 Typh, RPT Gonzo, MCK, Yuno Bigboi, Tlinh, Lăng LD, Tez… đều có mặt và được trình diễn solo.

Một vài thí sinh khác tuy không có cơ hội thể hiện riêng, vẫn ra sân và góp giọng trong tiết mục của đồng đội.

Thời lượng chương trình kéo dài hơn 3 tiếng với tổng gần 50 tiết mục - số lượng thuộc nhóm lớn nhất ở các đêm nhạc. Touliver tiếp tục đóng vai trò sản xuất, giám đốc âm nhạc. Phần beat của anh hoành tráng và được làm mới hơn so với những bản nhạc đã được biết đến ở Rap Việt trước đó.

Chưa trọn vẹn vì nội dung ôm đồm

Khi lên sóng vào năm 2020, Rap Việt là game show âm nhạc gây bão. Chương trình này thu hút lượng người xem lớn, là đề tài trao đổi suốt nhiều tháng trên truyền thông lẫn mạng xã hội. Những màn dự thi của thí sinh từng được đánh giá là mượt mà và rất chỉn chu về kỹ thuật, âm thanh.

Song, khi trình diễn trực tiếp ở sân khấu với 10.000 khán giả vào tối 10/4, điều dễ nhận thấy là vai trò biên tập và chỉnh sửa hậu kỳ ở game show Rap Việt 2020 trước đó.

Rõ ràng khi các rapper trình diễn live, dù chỉ giới hạn ở 1-3 tiết mục, số đông trong họ đều cho thấy giọng hát, giọng rap và cả cách thi triển không tốt như đã thấy trên truyền hình, ngay cả với một số giám khảo và huấn luyện viên.

Xem gần 50 tiết mục có thể thấy cả những cú lệch beat (off beat), những pha hụt hơi hoặc cả sự mờ nhạt của giọng đọc rap giữa một nền nhạc quá lớn. Một số rapper rap không bắt micro, trong khi thí sinh khi rap với giám khảo thậm chí còn sơ suất hoặc vô tình mắc lỗi không nghe được nhạc đang diễn ra.

Thực tế, những pha lỗi ở sân khấu trực tiếp là điều khó tránh và nhạc rap vốn chuộng tinh thần tự do, tự nhiên, đôi khi chấp nhận cả những giá trị ra khỏi khuôn khổ. Nhưng rõ ràng để làm chủ chính những bản nhạc của mình trước một sân khấu đông đảo khán giả, các rapper trẻ vẫn cần nhiều kinh nghiệm và bản lĩnh âm nhạc hơn thế.

Đêm nhạc Rap Việt với 10.000 khán giả mang tinh thần tôn vinh rap. Một lần nữa, các rapper đứng cạnh nhau và khẳng định vị trí cao hơn bao giờ hết mà rap đã có được trên thị trường.

Họ không chỉ thuyết phục được khán giả truyền hình, họ đã khiến cộng đồng rap fan lớn mạnh. Bởi lẽ, gần một vạn người tham dự, rất đông trong số đó chính xác là “rap fan tháng 8” – những người đến với rap từ game show rap trên truyền hình bắt đầu từ tháng 8/2020.

Tinh thần của Rap Việt All-Star 2021 là điều đáng ghi nhận, cũng là trái ngọt sau một năm thành công của rap nói chung và Rap Việt nói riêng. Điểm trừ là chương trình thiếu một bàn tay biên tập âm nhạc thuyết phục. Đêm nhạc chia làm hai phần, phần trước là thí sinh, phần sau là huấn luyện viên nhưng không có kết nối rõ ràng.

Trấn Thành bất ngờ rap.

Trấn Thành trong live show bất ngờ rap với rapname Thành Cry, phần rap chủ yếu mang đến sự hài hước nhưng trong vai trò chính của mình - MC - nam nghệ sĩ lại không đủ kết nối ấn tượng để đêm nhạc có câu chuyện cụ thể và hấp dẫn hơn.

Những bài nhạc khi lãng mạn, khi sôi động đan cài cạnh nhau những thiếu mối nối nhất quán. Chương trình do vậy có phần lộn xộn dù với độ hoành tráng của nhân sự và quy mô đêm diễn, đúng ra Rap Việt All-Star 2021 có thể được làm tốt hơn và ấn tượng hơn.

Rap Việt All-Star 2021 như một bản rap dài nhưng lại thiếu một "punchline" là kỹ thuật ghi điểm. Đôi khi chỉ tiết chế số lượng tiết mục và sắp xếp lại kịch bản vốn lan man, chương trình sẽ thuyết phục hơn.