Đêm nhạc 'Gánh nhau trong đời' quyên góp 12 tỷ ủng hộ miền Trung

Ông Nguyễn Quang Hiển - Phó tổng giám đốc Adora Group - chia sẻ: “Chúng tôi rất vui khi được đóng góp vào thành công của Gánh nhau trong đời. Adora luôn nuôi dưỡng những giá trị cốt lõi vì cộng đồng. Khi miền Trung bị thiệt hại nặng nề do lũ, tập thể nhân viên Adora nghĩ rằng mình có thể làm được điều gì đó để hỗ trợ người miền Trung tái thiết cuộc sống. Đó là lý do câu chuyện đẹp về lòng yêu thương đã diễn ra tại The Adora Center thông qua chương trình Gánh nhau trong đời”.