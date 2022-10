Đêm nhạc cảm xúc 'Trăng Thu' tại Anlac Green Symphony

Như một bữa tiệc đón thu sang, đêm nhạc “Symphony of Seasons” với chủ đề mở đầu mang tên “Trăng Thu” đã diễn ra tại khuôn viên khu đô thị Anlac Green Symphony ngày 1/10.

Đêm nhạc với chủ đề “Trăng Thu” thuộc chuỗi sự kiện âm nhạc “Symphony of Seasons”, được tổ chức bởi Tập đoàn An Lạc tại công viên Center Music Park, khu đô thị Anlac Green Symphony. Sự kiện có sự hiện diện của các cư dân, các đối tác chiến lược phát triển dự án, ban lãnh đạo tập đoàn.

Trong không gian ngoài trời lãng mạn, “Trăng Thu” mang đến một bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc, tạo nên sự hòa hợp của con người và thiên nhiên.

Đại diện Tập đoàn An Lạc phát biểu tại sự kiện.

Với những màn biểu diễn ấn tượng của dàn ca sĩ trẻ ưu tú và ban nhạc từ Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khán giả đã cùng hòa mình vào một bữa tiệc âm nhạc sống động, bước lên con tàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau.

Đó là khoảnh khắc nhẹ nhàng du dương với những bài hát đi cùng năm tháng như Mùa thu cho em, Hương ngọc lan, hay sôi động náo nhiệt, tràn ngập sắc màu quốc tế với I hate myself for loving you, Maps... Tất cả cùng hòa quyện, tạo nên một đêm nhạc đa sắc cho cư dân.

Bữa tiệc âm nhạc đầy cảm xúc tại khuôn viên công viên Center Music Park, khu đô thị Anlac Green Symphony.

Nếu trước đó, đêm hội Trung thu “Ánh trăng tuổi thơ” đã mang đến không gian giao lưu, kết nối và vun đắp tuổi thơ cho thế hệ cư dân nhí, thì chuỗi sự kiện âm nhạc “Symphony of Seasons” là gam màu của những khoảng lặng để cư dân nghỉ ngơi, thư giãn, bồi đắp đời sống tinh thần.

Đại diện chủ đầu tư An Lạc chia sẻ: “Chuỗi sự kiện âm nhạc ‘Symphony of Seasons’ nói chung và đêm nhạc ‘Trăng Thu’ nói riêng sẽ là sợi dây gắn kết chủ đầu tư và cư dân dự án để mọi người hiểu nhau hơn, cùng vun đắp một khu đô thị hạnh phúc, đáng sống, đáng mơ ước tại phía tây Hà Nội”.

Cư dân khu đô thị Anlac Green Symphony tận hưởng đêm nhạc “Trăng Thu”.

Với triết lý phát triển bất động sản vị nhân sinh, chủ đầu tư An Lạc không chỉ hiện hữu hóa một không gian sống động với sự lấp đầy của hạ tầng và tiện ích, mà còn hướng đến làm giàu đời sống tinh thần cư dân, tập trung vào giá trị con người.

Chuỗi sự kiện âm nhạc “Symphony of Seasons” sẽ là một trong những nốt nhạc gia tăng trải nghiệm cảm xúc cư dân, để giai điệu xanh Anlac Green Symphony trở thành một khu đô thị đáng sống và hạnh phúc phía tây Hà Nội.