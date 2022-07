Đếm ngược đến fan meeting online của Wendy Red Velvet tại Việt Nam

Các ReVeluv Việt đang hồi hộp đếm từng ngày đến fan meeting online đầu tiên của Wendy Red Velvet tổ chức với người hâm mộ Việt Nam vào giữa tháng 8.

Suốt một tháng nay, trên nhiều diễn đàn hay các nhóm fan club của Red Velvet, chủ đề fan meeting online đầu tiên của Wendy với cộng đồng người hâm mộ Việt được bàn tán sôi nổi. Các ReVeluv Việt (tên fandom của Red Velvet) sống trong bầu không khí “sốt xình xịch”, chia sẻ nhau cách trở thành một trong 70 người may mắn có cơ hội tham dự miễn phí, hào hứng update thông tin nóng hổi về 5 cô gái “nhung đỏ”.

Sức hút từ thông tin fan meeting

Là một ReVeluv kỳ cựu, ủng hộ nhóm từ những ngày đầu 8 năm trước, Thùy Chi (22 tuổi, Hà Nội) không giấu được cảm xúc hào hứng khi thảo luận về buổi fan meeting online sắp tới của Wendy: “Cày view đều đặn, ngắm nhìn 5 cô gái qua các MV hay show thực tế cả nghìn lần rồi, nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ sẽ có cơ hội tương tác, trò chuyện với bất kỳ thành viên nào trong nhóm. Buổi fan meeting online Wendy với cộng đồng fan Việt thực sự khiến tôi bất ngờ. Tôi nhận ra đây chính là cơ hội để mình thực hiện ước mơ gặp gỡ thần tượng”.

Còn với Thiên An (20 tuổi, TP.HCM) - thành viên năng nổ trong cộng đồng fan Wendy, cô nàng cho biết vẫn đang vui sướng, lâng lâng như trên mây từ khi thông tin buổi fan meeting được công bố. Yêu thích Wendy đã nhiều năm, An luôn lấy việc được gặp thần tượng làm động lực phấn đấu: Học tốt ở cấp 3 để đỗ trường đại học như ý, sau đó chăm chỉ làm thêm, học tập để tích lũy tiền, sớm có chuyến du hí sang Hàn Quốc để “biết đâu được chạm mặt”. Tiền thì chưa tiết kiệm đủ, nhưng cơ hội được gặp mặt, giao lưu cùng Wendy lại đến sớm hơn An nghĩ.

Thông tin về buổi fan meeting online của Wendy Red Velvet thu hút sự quan tâm của người hâm mộ Việt.

Những chia sẻ của Thùy Chi, Thiên An chỉ là 2 trong rất nhiều bài đăng nhận lượng tương tác lớn khi nói về chủ đề fan meeting online tại Việt Nam của Red Velvet. Điều đó cho thấy sức hút khó cưỡng của 5 cô gái “nhung đỏ” không chỉ bởi phong cách âm nhạc “tắc kè hoa” cũng như diện mạo xinh đẹp mà còn cả khả năng thanh nhạc đồng đều giữa các thành viên.

Chuỗi hoạt động tương tác cùng Wendy

Là một trong những nhóm nhạc Kpop Gen 3 (thế hệ thứ 3) hàng đầu, Red Velvet sở hữu lượng fan lớn từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Riêng với Wendy, giọng ca chính của “nhung đỏ” cũng thu hút lượng fan Việt đông đảo khi sở hữu màu giọng đẹp, giàu cảm xúc, kỹ năng thanh nhạc tốt và trái tim ấm áp, ngọt ngào.

Cơ hội được tương tác cùng Wendy là điều mà cộng đồng người hâm mộ luôn mong đợi, và càng trở nên tha thiết hơn khi chuỗi hoạt động trong sự kiện được hé lộ. Theo đại diện ban tổ chức, chương trình là sự kiện kết hợp giữa nhãn hàng Pond's và Wendy Red Velvet, và hứa hẹn mang đến những trải nghiệm khó quên cho người tham gia.

Cụ thể, fan sẽ có cơ hội giao lưu riêng cùng Wendy, tham gia các minigame trực tiếp cùng thần tượng như tìm hiểu về bí mật của cô, hướng dẫn cô nói tiếng Việt… Ngoài ra, có mặt trong sự kiện đồng nghĩa việc các fan may mắn sẽ được nhận quà tặng đặc biệt từ Wendy. Đây là cơ hội có một không hai được Pond’s dành riêng cho các ReVeluv Việt.

Các fan Việt có cơ hội trò chuyện, dạy Wendy tiếng Việt và nhận các món quà đặc biệt khi tham dự fan meeting.

Cơ hội cuối sở hữu vé tham gia fan meeting online

Theo thông tin mới nhất, Wendy và Pond’s mở đợt đăng ký vé thứ 2 với số lượng tăng thêm 30 vé. Thời gian săn vé đợt 2 diễn ra từ 9/7 đến 28/7. Ngày 5/8, Pond’s sẽ công bố danh sách 30 bạn giành vé đợt 2 cùng danh sách chính thức của 70 bạn may mắn đợt 1. Tổng cộng, 100 fans Việt sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp cùng Wendy vào cuối tháng 8.

Tương tự đợt 1, để giành vé đợt 2, người hâm mộ chỉ cần thực hiện 2 bước: Mua đơn hàng bất kỳ - trong đó có 1 sản phẩm 3D Glow Serum tại Shopee Mall của Unilever hoặc tại Guardian, sau đó comment hình chụp đơn hàng tại bài đăng trên Facebook của Pond’s kèm 1 con số bất kỳ có 5 chữ số.

Sản phẩm đồng hành trong sự kiện lần này là dưỡng chất dưỡng sáng mờ thâm Pond’s 3D Glow Serum. Sản phẩm đã nhận hàng nghìn lượt review 5 sao tại Shopee, với 3 thành phần “vàng” là niacinamide, hyaluronic acid và glutaboost-C.

Nếu niacinamide nổi tiếng với khả năng cải thiện lỗ chân lông to và làm mịn da, hyaluronic acid giúp dưỡng ẩm sâu từng lớp, cho da căng mướt thì glutaboost-C hiệu quả gấp 60 lần so với vitamin C trong khả năng làm sáng da và mờ vết thâm, dựa trên kiểm nghiệm lâm sàng từ Pond’s.

Pond’s 3D Glow Serum mang đến không chỉ làn da rạng rỡ, tươi trẻ, mà còn cả cơ hội gặp gỡ thần tượng cho người hâm mộ Red Velvet và Wendy. Đừng bỏ qua sự kiện đặc biệt này, vì cơ hội sẽ không đến nhiều lần trong đời.