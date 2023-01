Đêm mùng 2 Tết căng thẳng ở Bệnh viện Chợ Rẫy

Do ngã xe khá nghiêm trọng, em trai bà Hoàng bị sưng lớn phần mặt, gãy xương mũi, rách cằm và môi, chảy nhiều máu. Các bác sĩ phải lập tức làm thủ thuật khâu vết thương để cầm máu. Tuy nhiên, ông liên tục than khó thở do máu chảy ngược vào mũi.