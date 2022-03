Đêm huy hoàng của Will Smith

Tối 13/3, lễ trao giải BAFTA 2022 và Critics Choice Awards 2022 được tổ chức. Tài tử Will Smith đã ẵm trọn hai giải Nam diễn viên chính xuất sắc.

CNN đưa tin lễ trao giải BAFTA 2022 và Critics Choice Awards 2022 đã diễn ra vào tối 13/3. Việc hai giải thưởng quan trọng tiền Oscar đều tổ chức trao giải vào cùng một ngày là sự kiện hiếm hoi trong lịch sử. Trong khi BAFTA trao 25 giải gói gọn trong mảng điện ảnh, Critics Choice Awards đã vinh danh các nhà làm phim và nghệ sĩ tại 26 hạng mục thuộc cả hai lĩnh vực điện ảnh và truyền hình.

Đêm đáng nhớ của Will Smith

Tài tử Will Smith đã có một đêm đáng nhớ khi đồng thời giành chiến thắng tại cả hai hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc của BAFTA 2022 và Critics Choice Awards 2022. Smith đã vượt qua nhiều ứng cử viên sáng giá khác, cùng cạnh tranh tại hạng mục nam chính Oscar với mình như Benedict Cumberbatch hay Andrew Garfield, để giành chiến thắng với vai Richard Williams trong bộ phim tiểu sử King Richard (2021).

Will Smith gửi lời cảm ơn chị em nhà Williams trong bài phát biểu nhận giải.

Trong lần thủ vai Richard Williams, Will Smith đã mang đến cho khán giả một hình ảnh khác biệt hoàn toàn với hào quang ngôi sao phim hành động thường thấy. Anh hóa thân thành người đàn ông với nội tâm phức tạp: Một người chồng chồng tận tụy với gia đình, một gã đàn ông ấp ủ hoài bão lớn lao tới mức gàn dở, dính chặt mình với bộ đồ thể thao và đôi mắt đượm buồn…

Nhưng trên tất cả, Richard Williams là ông bố vừa dịu dàng vừa nghiêm khắc với các cô con gái. Chính tay ông, vượt qua biết bao khó khăn và định kiến xã hội bấy giờ, đã vun đắp cho thế giới hai cây vợt tài năng Venus và Serena Williams. Vai diễn của Will Smith được giới phê bình đánh giá cao.

Năm 2022 đánh dấu lần thứ ba trong sự nghiệp Will Smith nhận đề cử Oscar cho nam diễn viên chính xuất sắc. Chiến thắng song song tại BAFTA 2022 và Critics Choice Awards 2022, cùng hàng chục đề cử lớn nhỏ trước đó cho vai Richard Williams đang giúp Will Smith gia tăng cơ hội thắng tượng vàng Oscar đầu tiên trong sự nghiệp sau nhiều thập kỷ cống hiến.

The Power of the Dog duy trì đà chiến thắng

Không chỉ Will Smith, tác phẩm The Power of the Dog và đạo diễn Jane Campion cũng có một đêm đáng nhớ với BAFTA 2022 và Critics Choice Awards 2022. The Power of the Dog đã giành hai chiến thắng cho Phim xuất sắc trong khi nhà làm phim Jane Campion đoạt cúp tại hạng mục Đạo diễn xuất sắc.

Đạo diễn Taika Waititi trao giải Đạo diễn xuất sắc cho nhà làm phim Jane Campion.

Danh sách đề cử phim xuất sắc tại BAFTA 2022 và Critics Choice Awards 2022 về cơ bản trùng với 10 tác phẩm được Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Mỹ tuyển chọn trước đó cho hạng mục Phim xuất sắc Oscar 2022. Các tác phẩm nhận được đề cử tại cả ba giải thưởng gồm Belfast, Don’t Look Up, Dune, Licorice Pizza và The Power of the Dog.

Hai chiến thắng tại hạng mục cao nhất - Phim xuất sắc - của BAFTA 2022 và Critics Choice Awards 2022 là sự bổ sung quan trọng vào hành trang của The Power of the Dog trên đường đua Oscar năm nay. Đến nay, tác phẩm của đạo diễn Jane Campion đã giành hơn 20 chiến thắng ở hạng mục Phim xuất sắc tại nhiều LHP lớn nhỏ. Phim cũng dẫn đầu danh sách đề cử Oscar 2022 với 12 hạng mục.

Trên sân khấu Critics Choice Awards 2022, đạo diễn Taika Waititi đã trao giải Đạo diễn xuất sắc cho nhà làm phim Jane Campion. Bà là ứng cử viên sáng giá, có phần áp đảo các nhà làm phim khác trong danh sách đề cử, trên đường đua Oscar 2022 cho danh hiệu Đạo diễn xuất sắc. The Power of the Dog đánh dấu sự trở lại của Jane Campion trên đường đua Oscar sau 28 năm kể từ The Piano (1993).

Squid Game ghi dấu ấn

Tại Critics Choice Awards 2022, tài tử Lee Jung Jae đã giành chiến thắng tại hạng mục Nam diễn viên chính xuất sắc phim truyền hình chính kịch với vai diễn trong TV series ăn khách Squid Game. Bộ phim cũng có thêm hai đề cử ở các hạng mục dành cho phim truyền hình chính kịch và phim nước ngoài.

Đạo diễn và dàn diễn viên chính phim Squid Game trên thảm đỏ Critics Choice Awards 2022.

Tại hạng mục Phim truyền hình chính kịch xuất sắc, Squid Game đã cạnh tranh với Evil, For All Mankind, The Good Fight, Pose, Succession, This is Us và Yellowjackets. Kết quả, tác phẩm Succession của HBO đã giành chiến thắng.

Squid Game thắng giải Phim truyền hình nước ngoài xuất sắc. Tác phẩm đến từ Hàn Quốc đã xuất sắc vượt qua TV series Money Heist, Lupin, Narcos: Mexico, Call My Agent! và Acapulco. Ngoài Acapulco, bốn bộ phim còn lại trong danh sách này đều do nền tảng trực tuyến Netflix sản xuất và phát hành.

Với chiến thắng tại Critics Choice Awards, Squid Game càng có thêm nền tảng vững chắc để cạnh tranh tại Emmy 2022. Tới nay, phim đã giành 21 chiến thắng cùng 38 đề cử tại các giải thưởng lớn nhỏ. Phim đã được Netflix bật đèn xanh để sản xuất mùa hai.