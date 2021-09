Đêm hẹn hò của vợ chồng Justin Bieber

Lần gần nhất Justin Bieber biểu diễn tại MTV VMAs là vào năm 2015. Nam ca sĩ trình diễn bản hit What Do You Mean trên sân khấu. Justin Bieber lần đầu được đề cử tại VMAs vào năm 2010, sau đó giành chiến thắng hạng mục Nghệ sĩ mới xuất sắc với Baby. Từ đó đến nay, ngôi sao người Canada giành được tổng cộng 30 đề cử và nhiều giải thưởng lớn, trong đó có MV xuất sắc với U Smile (2011), Stuck With U (2020) hợp tác cùng Ariana Grande, theo New York Post. Ảnh: MTV.