Declan Rice có xứng đáng với mức giá đắt kỷ lục?

Declan Rice hứa hẹn trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League trong hè 2023. Tiền vệ người Anh được MU, Arsenal lẫn Man City săn đón.

Rice có kỹ năng toàn diện, là mẫu tiền vệ trung tâm hay nhất hiện nay. Ảnh: The Analyst.

Theo The Athletic , Man City quyết định chiêu mộ Rice. Mức giá ban đầu "The Citizens" gửi đến West Ham có thể vượt 90 triệu bảng. The Times khẳng định sự xuất hiện của Man City sẽ đẩy giá của Rice tăng vọt. Thương vụ này có thể chạm mốc 120 triệu bảng, qua đó trở thành bản hợp đồng đắt giá nhất lịch sử Premier League.

Hiện tại, kỷ lục cầu thủ đắt nhất giải do Enzo Fernandez nắm giữ khi gia nhập Chelsea vào tháng 1/2023 với giá 106,8 triệu bảng. Jack Grealish là một trong hai cầu thủ cán mốc 100 triệu bảng chuyển nhượng ở Premier League.

Điều đó cho thấy Rice là cầu thủ có năng lực. Vậy Rice có đủ xuất sắc để xứng đáng với mức giá đắt đỏ?

Giá trị của Rice

Rice thể hiện phong độ ổn định ở Premier League vài năm gần đây. Anh dẫn dắt West Ham đến bán kết Europa League mùa trước và vừa cùng đội bóng chủ quản vô địch Europa Conference League sau chiến thắng trước Fiorentina ở trận chung kết.

Rice cũng góp công giúp tuyển Anh vào tứ kết World Cup 2022. Trung bình, anh thực hiện 68,5 đường chuyền mỗi 90 phút, nhiều hơn bất kỳ tiền vệ nào khác của "Tam Sư" và xếp thứ 19 toàn giải. Tại EURO 2020, Rice cũng đưa tuyển Anh vào chung kết trước khi để thua Italy.

Rice tung ra 318 đường chuyền, trong đó có 300 đường chuyền chính xác, đạt tỷ lệ 94% tại World Cup 2022. Ảnh: The Analyst.

Là mẫu tiền vệ hiện đại, kỹ năng phòng ngự của Rice phát triển qua từng ngày. Anh có 26 lần ra sân ở Premier League mùa 2017/18, trung bình có 4,6 lần giành lại bóng mỗi 90 phút, tăng lên 8,6 lần ở mùa tiếp theo. Ở mùa 2022/23, Rice chạm mốc 9,2 lần mỗi 90 phút. Rice thành công trong 334 lần giành lại bóng, nhiều nhất giải. Anh cùng Rodri của Manchester City (301) là hai cầu thủ có hơn 300 lần đoạt bóng thành công.

Rice cũng kết thúc mùa với nhiều pha đánh chặn thành công nhất Premier League (63). Anh chỉ bị rê bóng qua 20 lần, với tỷ lệ trung bình 0,6 lần/90 lần. Thành tích này tốt hơn so với Moises Caicedo (0,8), Rodri, Bruno Guimaraes (0,9), Thomas Partey (1,0), Gueye (1,1), Fabinho (1,3), Joao Palhinha (2,0) hay Casemiro (2,1).

Rice mạnh mẽ ở các tình huống đấu tay đôi khi đạt tỷ lệ thắng 58,6%. Trong số các tiền vệ giành chiến thắng hơn 200 pha tranh chấp ở Premier League mùa 2022/23, chỉ Gueye, Jack Grealish, Palhinha và Partey đạt tỷ lệ thành công cao hơn.

Theo Opta, Partey là cầu thủ có phong cách chơi giống với Rice nhất (87%). Song, tiền vệ người Ghana không có sự ổn định. Đó là lý do Arsenal quyết tâm theo đuổi Rice.

Mẫu tiền vệ toàn diện

Rice được giới chuyên môn đánh giá cao. Ảnh: Reuters.

Không chỉ phòng ngự giỏi, Rice cũng rất cừ khi tham gia tấn công. Anh ghi 4 bàn ở Premier League 2022/23, thành tích tốt nhất sự nghiệp. Không ai có thể quên pha solo ghi bàn trong chiến thắng 4-1 của West Ham ở tứ kết lượt về Europa Conference League trước Gent. Anh dốc bóng từ phần sân nhà lao thẳng vào vùng cấm đối phương.

Rice thừa nhận: “Khi nhận bóng ở những vị trí đó và có đủ khoảng trống để tấn công, tôi thấy rất tuyệt. Khi tôi chạy chỗ, phá vỡ phòng tuyến của đối phương và có khoảng trống để di chuyển với trái bóng, đó là lúc tôi cảm thấy mình đạt trạng thái tốt nhất".

Rice tham gia vào 138 tình huống tấn công, nhiều nhất đội hình West Ham. Ở đó, Rice thực hiện 32 cú sút, tạo ra 30 cơ hội và 76 lần in dấu giày vào quá trình tạo nên một cú sút. Điều này chứng tỏ Rice quá quan trọng trong cả khâu tấn công lẫn phòng ngự.

Rice đồng thời là chân chuyền chủ lực của West Ham, thực hiện nhiều gần gấp đôi so với bất kỳ đồng đội nào khác ở Premier League mùa giải vừa qua. Trên thực tế, 2.083 đường chuyền của Rice chỉ kém Rodri, Pierre-Emile Hojbjerg và Caicedo.

Thành tích này thật sự ấn tượng khi biết rằng lối chơi của "Búa tạ" không dựa nhiều vào khả năng kiểm soát bóng. Chỉ Nottingham Forest và Bournemouth trung bình kiểm soát bóng mỗi trận ít hơn 41,4% của West Ham.

Quan trọng hơn Rice hoàn thành 88,1% số đường chuyền, đứng thứ 8 toàn giải đối với những tiền vệ thực hiện ít nhất 1.000 đường chuyền. Chỉ Bruno Fernandes (633) và Rodri (624) thực hiện nhiều đường chuyền lên phía trước hơn Rice (607). Rõ ràng, Rice không chỉ chuyền bóng chính xác, mà những đường chuyền của anh còn mang tới giá trị cao.

Rice cũng là bậc thầy kéo bóng (số lần một cầu thủ kéo bóng lên phía trước ít nhất 5 m, kể từ điểm nhận bóng ban đầu - PV). Duy nhất Rodri (702) có số pha kéo bóng nhiều hơn Rice (597) ở Premier League 2022/23. Mùa 2021/22, Rice có tới 716 lần kéo bóng và hoàn tất 105 lần trong hành trình đưa West Ham vô địch Europa Conference League.

Rice là cầu thủ đáng tin cậy, linh hoạt và sự bổ sung hoàn hảo cho bất kỳ đội bóng nào. Anh hiện cũng là nhà vô địch châu Âu và rõ ràng xứng đáng với giá hơn 100 triệu bảng.

Phản ứng của Ronaldo sau khi lập kỷ lục Guinness Cựu tiền đạo MU không giấu nổi niềm vui sau khi ghi bàn duy nhất để đánh bại Iceland trong lần thứ 200 khoác áo tuyển Bồ Đào Nha.