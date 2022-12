Declan Rice bỏ lỡ buổi tập mới nhất của tuyển Anh

Tiền vệ Declan Rice là cái tên mới nhất không góp mặt trong buổi tập của ĐT Anh. Cầu thủ đang chơi cho West Ham vắng mặt do bị ốm. Rice đã đá chính trong cả 4 trận đấu của tuyển Anh cho tới lúc này tại World Cup 2022.

Rice và Wilson là 2 cái tên duy nhất vắng mặt trong buổi tập của ĐT Anh. HLV Gareth Southgate có trong tay 22/26 cầu thủ khỏe mạnh để sẵn sàng ra sân cho trận tứ kết. Ben White sẽ không trở lại Qatar bởi lý do cá nhân, trong khi đó Raheem Sterling đã sẵn sàng để hội quân trở lại cùng tuyển Anh ngay trước trận đấu gặp Pháp.

Kỳ World Cup đầy bất ngờ

World Cup 2022 đang được giới chuyên môn đánh giá là một trong những kỳ Cúp Thế giới đáng xem nhất lịch sử với dấu ấn đậm nét từ các đại diện châu Á và nhất là châu Phi. Một trong những bất ngờ tương tự từng được viết trong cuốn The official history of FIFA World Cup, xuất bản năm 2019