‘Death on the Nile’ – vụ án kinh điển được làm mới

Kể lại câu chuyện kinh điển, phim trinh thám “Death on the Nile” vẫn tươi mới nhờ tài đạo diễn của Kenneth Branagh và dàn diễn viên ngôi sao.

Thể loại: Trinh thám, tâm lý / giật gân

Đạo diễn: Kenneth Branagh

Diễn viên: Kenneth Branagh, Annette Bening, Gal Gadot, Armie Hammer, Russell Brand

Đánh giá: 7/10

(*) Bài viết tiết lộ một phần nội dung phim

Năm 2017, Kenneth Branagh gây chú ý khi đạo diễn và đóng chính trong Murder on the Orient Express (2017) – chuyển thể từ tiểu thuyết trinh thám nổi tiếng của nhà văn Anh Agatha Christie. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên ngôi sao, thu hơn 350 triệu USD phòng vé trên kinh phí 55 triệu USD .

Tiếp nối thành công, đạo diễn thực hiện phần hậu truyện Death on the Nile với dàn sao hùng hậu không kém. Nội dung vẫn xoay quanh hành trình phá án của thám tử lừng danh Hercule Poirot (Kenneth Branagh) nhưng bối cảnh chuyển từ Châu Âu sang Ai Cập.

Vụ giết người bí ẩn trên sông Nile

Chuyện phim xảy ra vào thập niên 1930, bắt đầu bằng cuộc tình của cô gái trẻ Jackie (Emma Mackey) và anh chàng điển trai Simon Doyle (Armie Hammer). Vì muốn xin việc cho người yêu, cô nhờ người bạn thân giàu có Linnet Ridgeway (Gal Gadot) nhận anh về làm.

Điều Jackie không thể ngờ là Simon lại phải lòng Linnet ngay lập tức. Từ mối quan hệ chủ tớ, bộ đôi bắt đầu cuộc tình sóng gió, lên kế hoạch kết hôn còn Jackie trở thành kẻ bên lề.

Tạo hình hai ngôi sao Armie Hammer (trái) và Gal Gadot trong phim.

Trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật ở Ai Cập, Simon và Linnet liên tục bị Jackie theo dõi. Thậm chí, Linnet không ngừng nghĩ rằng cô bạn thân đang âm mưu sát hại mình để trả thù.

Kịch tính bắt đầu khi đôi nhân tình tham gia chuyến du lịch dọc theo sông Nile trên con tàu Karnak. Khi đó, Jackie bất ngờ xuất hiện cùng nhiều hành khách bao gồm Hercule Poirot. Như đã thành thông lệ, án mạng xảy ra và thám tử lừng danh lại phải ra tay giải quyết.

Đảm nhận phần kịch bản vẫn là Michael Green – biên kịch nổi tiếng từng nhận đề cử Oscar 2017 với Logan (2018). Anh cũng là người chấp bút kịch bản Murder on the Orient Express và nhiều tác phẩm nổi tiếng như Blade Runner 2049 (2017), The Call of the Wild (2020), Jungle Cruise (2021).

Để kể lại vụ án kinh điển của Agatha Christie, biên kịch chia phim thành hai phần. Nửa đầu được xây dựng theo phong cách “đun chậm” (slow burn), cài cắm nhiều tình tiết mang tính chất gợi mở, làm bàn đạp để giải quyết câu chuyện ở nửa sau. Án mạng không xảy ra ngay lập tức mà chỉ xuất hiện ở giữa phim, khiến người xem phải đặt câu hỏi ai là nạn nhân.

Kinh phí tập trung cho phần nhìn

Xuất bản lần đầu năm 1937, Death on the Nile được xem là một trong những tiểu thuyết hay nhất của Agatha Christie. Đến nay, cuốn sách từng nhiều lần được chuyển thể lên sân khấu lẫn màn ảnh. Cốt truyện đơn giản nhưng trở thành kinh điển, là nguồn cảm hứng cho nhiều tác phẩm cùng thể loại ra đời sau đó.

Thách thức đặt ra với Kenneth Branagh là phải làm mới câu chuyện cũ, thậm chí quen thuộc với nhiều thế hệ độc giả. Đồng thời, đạo diễn cũng phải vượt qua chính mình với thành công của phần một.

Kenneth Branagh tiếp tục đạo diễn và vào vai thám tử Hercule Poirot.

Để giải quyết bài toán đó, Branagh đầu tư mạnh về phần nhìn. Kinh phí 90 triệu USD đổ dồn vào phần kỹ xảo. Hiệu ứng vi tính giúp cho bối cảnh Ai Cập cổ đại hiện lên sống động như thật.

Ê-kíp chọn những địa điểm nổi tiếng là biểu tượng của đất nước Kim tự tháp, chẳng hạn như đền Abu Simbel, thành phố Luxor, Giza hay Aswan nằm dọc bên bờ sông Nile. Đặc biệt, con tàu Karnak được mô tả như phiên bản thu nhỏ của Titanic, với những căn phòng có nội thất xa hoa và thiết kế độc đáo.

Branagh tiếp tục sử dụng định dạng phim 65mm để quay phim, thay vì 35mm tiêu chuẩn. Với kinh nghiệm làm phim hơn 30 năm, đạo diễn liên tục thay đổi nhiều góc máy để khiến người xem không bị nhàm chán.

Ông dùng tông màu sáng, rực rỡ làm nổi bật sự hào nhoáng của thế giới tài phiệt. Thi thoảng, khung hình chuyển sang màu đen trắng để tạo sự tương phản về thị giác.

Dàn diễn viên hợp vai

Lần thứ hai hóa thân Hercule Poirot, Kenneth Branagh tiếp tục thể hiện thành công vị thám tử đề cao sự chính xác. Ông đem lại sự hài hước đồng thời giúp người xem hiểu rõ hơn về nội tâm nhân vật.

Bộ đôi Gal Gadot và Armie Hammer phối hợp ăn ý ở lần đầu đóng nhân tình. Nhân vật Linnet của Gadot không đòi hỏi nhiều kỹ năng diễn xuất nhưng ngôi sao luôn biết cách tạo dấu ấn, trở thành tâm điểm thu hút sự chú ý. Trong khi đó, Hammer phá vỡ hình tượng lịch thiệp để vào vai Simon có phần đểu cáng.

Gal Gadot luôn tỏa sáng mỗi lần xuất hiện trong phim.

Đứng cạnh hai ngôi sao, Emma Mackey – nổi tiếng với series Sex Education - không hề lép vế trong vai Jackie. Nữ diễn viên sinh năm 1996 gây chú ý bằng thần thái tươi trẻ và lối diễn tự nhiên, lột tả nhân vật sống thiên về tình cảm hơn lý trí.

Một số tên tuổi gạo cội như Annette Bening hay Russell Brand xuất hiện khiến màn kịch trở nên hấp dẫn. Bất kỳ ai cũng có khả năng trở thành nghi phạm nhưng đều chuẩn bị lý do riêng để biện hộ cho bản thân.

Bên cạnh đó, Tom Bateman cũng quay trở lại dự án với vai Bouc – bạn thân thám tử Hercule Poirot. Nhân vật có ít đất diễn nhưng là mấu chốt quan trọng trong phim.

Khởi chiếu toàn cầu ngày 11/9, tác phẩm nhận 63% tươi từ giới phê bình trên Rotten Tomatoes và 6.6/10 điểm trên IMDb. Phần lớn khán giả khen lối kể chuyện của đạo diễn và sự góp mặt của dàn diễn viên. Một số ý kiến đánh giá phim thấp vì cốt truyện còn đơn giản, cái kết dễ đoán và thời lượng dài (127 phút).