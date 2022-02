‘Death on the Nile’ bị cấm chiếu ở Lebanon và Kuwait

Chính quyền Lebanon và Kuwait đã cấm chiếu “Death on the Nile” vì tác phẩm có sự góp mặt của ngôi sao người Israel Gal Gadot.

Sau nhiều lần trì hoãn, tác phẩm trinh thám giật gân Death on the Nile đã ra rạp tại nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Trung Đông, từ cuối tuần này. Deadline xác nhận bộ phim bị cấm chiếu tại Lebanon và Kuwait. Lý do của quyết định này là sự góp mặt của Gal Gadot trong vai chính.

Daily Mail là đơn vị đầu tiên đưa tin về việc Death on the Nile bị cấm chiếu tại Kuwait. Trang tin dẫn nội dung một bài báo trên tờ Al-Quabas viết về việc Kuwait đã đưa bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Agatha Christie vào danh sách cấm sau làn sóng phản đối trên mạng xã hội.

Dự án Death on the Nile bị trì hoãn ngày ra mắt nhiều lần vì các lý do như đại dịch Covid-19 bùng phát hay bê bối đời tư của nam chính Armie Hammer. Ảnh: Disney.

Bài viết cũng dẫn lời một quan chức địa phương bày tỏ họ sẽ không chiếu bộ phim có sự góp mặt của một cựu binh phục quốc Do Thái. Trước khi dấn thân vào ngành người mẫu và vụt sáng thành minh tinh Hollywood, Gal Gadot phục vụ trong quân đội Israel hai năm theo quy định tại quốc gia này.

Trên mạng xã hội, người đẹp cũng nhiều lần bày tỏ quan điểm ủng hộ quân đội và chính phủ Israel.

Vì mối liên hệ giữa Gal Gadot và Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), Lebanon từ chối phát hành bộ phim Wonder Woman do cô đóng chính hồi 2017. Wonder Woman cũng bị cấm chiếu tại Qatar. Phần hậu truyện Wonder Woman 1984 cũng bị Lebanon cấm chiếu. Tại thời điểm bộ phim ra mắt vào cuối năm 2020, các rạp chiếu phim tại Kuwait đang phải tạm thời đóng cửa vì đại dịch.

Death On the Nile là chuyến phiêu lưu tiếp theo của thám tử lừng danh Hercule Poirot (Kenneth Branagh) sau Murder On the Orient Express (2017). Phim do Kenneth Branagh đạo diễn, có sự góp mặt của Gal Gadot, Tom Bateman, Rose Leslie, Letitia Wright… trong các vai chính. Phim được kỳ vọng dẫn đầu phòng vé Bắc Mỹ trong dịp cuối tuần này.