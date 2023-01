Dễ xung đột khi du lịch cùng người yêu trong Tết

Sau một năm vất vả, nhiều bạn trẻ dành thời gian du lịch với những người thân thiết trong dịp Tết Nguyên đán. Bên cạnh gia đình, bạn bè, không ít người lựa chọn đi chơi xa cùng nửa kia.

Theo tiến sĩ tâm lý Benjamin Ritter, đây là hoạt động thú vị, tạo thêm điều kiện gần gũi cho bạn và đối phương. Tuy nhiên, áp lực từ hàng loạt kỳ vọng cho chuyến đi có thể dẫn đôi tình nhân đến cảnh tranh cãi.

Khảo sát của Holiday Autos hồi năm 2016 trên 100 cặp yêu nhau cho thấy 40% phát sinh xung đột ít nhất 1 lần trong hành trình du lịch cùng nhau.

“Rời khỏi nhịp sống quen thuộc, người ta có xu hướng dễ bị tác động bởi điều gì đó bình thường. Do đó, một bất đồng nhỏ cũng dễ trở thành “mồi lửa”, hủy hoại cuộc vui của cả hai”, tiến sĩ Suzanne Degges-White khẳng định.

Dưới đây là những tranh cãi dễ xảy ra khi du lịch cùng người yêu mùa lễ hội và cách xử lý chúng, theo Newmarket Holidays.

Như Tiến sĩ Degges-White đã đề cập, một số căng thẳng nhỏ dễ dàng bị phóng đại khi bạn đang trên đường du ngoạn.

"Lúc này, hai người gắn với nhau gần như 24/24. Do đó, kỳ vọng đôi bên có thể không được đáp ứng. Chẳng hạn như một bên lề mề, gây trễ lịch trình, hoặc khó thống nhất địa điểm ăn uống ưng ý”, bà chia sẻ.

Còn theo ông Ritter, cần lưu tâm đến lý do ẩn sau những pha tranh cãi. Ví dụ, việc tranh giành quyền chọn nhà hàng thực chất xuất phát từ mong muốn làm hài lòng đối phương. Song, nó lại nhanh chóng trở thành nguồn cơn căng thẳng, khi bạn hoặc người ấy đánh mất sự kiên nhẫn và nỗ lực thuyết phục.

Đáng nói, cảm xúc tiêu cực này sẽ khơi gợi ký ức về mâu thuẫn trong quá khứ, dễ dàng khiến mọi thứ bùng nổ và đánh mất niềm vui chung.

Nhằm tránh xung đột ngoài ý muốn, hãy xác định cụ thể phần ngân sách đôi bên có thể chi cho kỳ nghỉ. Từ đó, bạn sẽ có cơ sở để xây dựng lịch trình, chọn bữa ăn, khách sạn phù hợp tình hình thực tế. Đồng thời, đừng quên chia sẻ thẳng thắn về mong muốn của từng người để cả hai có thể hướng tới phương án ưng ý nhất.

Tất nhiên, hai bạn cần đầu tư cho thời gian bên nhau thêm chất lượng. Song, cũng đừng quên rằng bản thân mình cũng cần được quan tâm, chăm chút trong suốt chuyến đi.

“Lúc ở nhà, bạn thường có thời gian để làm điều gì đó để cảm thấy thoải mái. Thói quen này dường như bị lãng quên khi chúng ta du lịch cùng người yêu. Mối bận tâm từ ‘tôi’ thành ‘chúng ta’, khiến bạn xem nhẹ nhu cầu được lắng nghe của chính mình”, chuyên gia nói.

Làm sao để ưu tiên chính mình khi đang đi chơi xa cùng nửa kia? Bạn có thể dậy sớm hơn một chút, ra ngoài tản bộ và hít thở không khí trong lành. Khám phá vài quán cà phê địa phương vào buổi xế cũng là lựa chọn không tồi.

Trong chuyến đi, sẽ có vài địa điểm bạn thích nhưng đối phương không hứng thú. Nếu lịch trình còn trống và đối tác muốn nghỉ ngơi, hãy tự tìm đến các điểm tham quan này để tự tạo ra niềm vui. Việc này không ảnh hưởng gì đến mối quan hệ của hai người, thậm chí còn giúp tiếp thêm năng lượng tích cực cho chính bạn.

Bên cạnh lịch trình, ngân sách hoặc kỳ vọng cá nhân, phong cách du lịch cũng là nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn kéo dài của các đôi yêu nhau.

Chẳng hạn, anh ấy thích trekking khám phá, bạn chỉ mong được nghỉ dưỡng hoàn toàn. Hoặc bạn có nhu cầu đến thăm thắng cảnh nổi tiếng, trong khi đối phương chỉ muốn tìm nơi còn nguyên vẻ hoang sơ.

Do đó, trước khi tính đến chuyện lên đường, hãy dành thời gian trò chuyện, xác định nhu cầu của mỗi người đối với hành trình.

“Nhiều người bấm bụng theo ý nửa kia để giữ hòa khí. Song, đó mới là quyết định dẫn đến hàng loạt cuộc cãi vã trước, trong và sau chuyến đi.

Lời khuyên quan trọng nhất là hãy dung hòa sở thích của cả hai bằng cách luân phiên các hoạt động theo sở thích riêng. Đồng thời, cần đảm bảo sự công bằng trong lựa chọn, tránh trường hợp ganh tị hay đổ lỗi cho nhau”, tiến sĩ Degges-White nói.

Nhiều người đồng ý “xách ba lô lên và đi”, song không thể ngừng bận tâm vì deadline, email hay tin nhắn công việc. Bằng cách này hay cách khác, họ liên tục xao nhãng hoạt động chung và chú tâm vào những thứ ngoài lề chuyến du lịch.

Chuyên gia tin đây là lý do thường gặp, cũng như có tỷ lệ dẫn đến mâu thuẫn gay gắt cao nhất. Nửa kia sẽ tủi thân vì không nhận đủ sự quan tâm từ bạn như kỳ vọng. Sau vài lần nhẫn nhịn, cơn tức giận sẽ bộc phát và nuốt chửng đôi bên.

Trước hết, hãy cố gắng dọn sạch lịch trình của bạn để hoàn toàn tập trung cho chuyến đi. Mọi nhiệm vụ cần được hoàn thành hoặc bàn giao cho đồng nghiệp, cấp dưới từ sớm.

Bạn cần nhớ rằng, đây là chuyến đi đôi bên cùng đồng thuận và lên kế hoạch. Đừng để sự ích kỷ, vô tâm của mình dẫn đến xung đột vô nghĩa, hoặc tệ hơn là khiến mối quan hệ đổ vỡ.

