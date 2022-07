Đề xuất xây thêm bãi đậu xe 3.500 m2 cho sân bay Tân Sơn Nhất

Cảng vụ hàng không miền Nam kiến nghị Sở GTVT tham mưu UBND TP.HCM lập bãi đậu xe và giữ xe tại Tân Sơn Nhất để giải quyết nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách.

Trong bối cảnh số lượng taxi dịch vụ tại Tân Sơn Nhất hiện nay còn thiếu so với nhu cầu hành khách dịp cao điểm hè, nhiều người đã chen lấn, giành lượt đón xe, chấp nhận giá cước cao để bắt chuyến.

Lợi dụng tình trạng này, một số tài xế taxi, xe hợp đồng, xe công nghệ đã chèo kéo, mồi chài, ép giá hành khách, gây mất trật tự tại sân bay.

Để giải quyết tình trạng này, Cảng vụ Hàng không miền Nam có công văn gửi Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) kiến nghị giải pháp, có đề cập trách nhiệm nhiều đơn vị liên quan.

Trong đó, Cảng vụ đề xuất Sở GTVT TP.HCM tham mưu UBND TP.HCM, kêu gọi đầu tư, xây bãi đậu xe, bãi đệm cho xe ra vào sân bay Tân Sơn Nhất.

Khách phải leo lầu đón xe công nghệ tại tầng 4 bãi xe TCP của sân bay Tân Sơn Nhất vào tháng 11/2020, đến nay quy định này đã tạm ngừng. Ảnh: Việt Đức.

Vị trí bãi đậu xe được đề xuất có diện tích hơn 3.500 m2, nằm tại khu đất trống chưa quy hoạch, do Cảng vụ đang quản lý. Bãi đậu này tiếp giáp đường vào ga quốc tế và góc đường Bạch Đằng - Trường Sơn - Hồng Hà (quận Tân Bình).

Cảng vụ cũng kiến nghị xây thêm nhà để xe tại ga quốc tế - có công năng tương tự nhà xe TCP hiện hữu ở ga quốc nội. Bên cạnh đó, Cảng vụ đề nghị xây đường hầm hoặc cầu đi bộ kết nối nhà xe TCP hiện hữu với nhà ga quốc nội; mở thêm làn xe đáp ứng nhu cầu ra vào sân bay.

Cảng vụ cũng đề nghị cơ quan chức năng phối hợp Công an quận Tân Bình, CSGT, Cảng hàng không Tân Sơn Nhất tổ chức phân luồng khu vực ra vào cảng nhằm hạn chế ách tắc.

Riêng Công an quận Tân Bình cần chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp Đồn Công an Cảng hàng không Tân Sơn Nhất quản lý địa bàn; lập hồ sơ phân loại, theo dõi người hoạt động trái phép, đe dọa an ninh trật tự sân bay.

Tầng để ôtô tại nhà xe TCP - ga quốc nội sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: Lê Quân.

Đồng thời, Cảng vụ đề nghị Công an quận Tân Bình duy trì kiểm tra, xử lý cá nhân, tổ chức chèo kéo, ép giá cước hay chạy xe dù, taxi chèo kéo, móc nối, bắt khách sai quy định; thậm chí cưỡng đoạt, chiếm đoạt, trộm cắp tài sản, bỏ khách dọc đường. Công an địa phương có trách nhiệm xử lý dứt điểm nạn tụ tập trái phép của của xe ôm giả xe công nghệ chèo kéo, ép khách tại lối ra vào sân bay đoạn đường Trường Sơn.

Cảng vụ hàng không miền Nam sẽ cung cấp đầy đủ thông tin hãng taxi, xe công nghệ, xe hợp đồng được kinh doanh tại Tân Sơn Nhất cho Công an quận Tân Bình, Công an Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, Thanh tra giao thông để giám sát.

Riêng TCP (quản lý nhà xe) phải bổ sung vị trí dừng đỗ, biển báo, phương án dừng đón khách cho taxi, xe công nghệ... Cảng vụ yêu cầu không được đón khách tại các tầng giữ xe của TCP, báo lực lượng an ninh, công an sân bay để bàn giao trường hợp chèo kéo, ép giá hành khách.