Đề xuất tình huống công an được quyền tạm ngừng chuyến bay

Khi cần ngăn chặn hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, công an cửa khẩu có quyền cho tạm ngừng chuyến bay chưa cất cánh trong 2 giờ.

Bộ Công an đang lấy ý kiến đóng góp trong 2 tháng đối với dự thảo nghị định về quản lý, bảo đảm an ninh, trật tự tại cửa khẩu đường hàng không.

Nghị định này quy định về quản lý, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự xã hội tại cửa khẩu đường hàng không, không áp dụng cho khu vực sân bay quân sự và người đi trên phương tiện quốc phòng, an ninh xuất cảnh để làm nhiệm vụ.

Trong dự thảo, cơ quan chức năng định nghĩa công an cửa khẩu là đơn vị thuộc Bộ Công an thực hiện nhiệm vụ kiểm soát xuất nhập cảnh tại cửa khẩu đường hàng không.

Khi có vụ việc liên quan đến an ninh quốc gia, trật tự xã hội tại cửa khẩu đường hàng không, dự thảo đề xuất công an cửa khẩu là lực lượng chủ trì, tiếp nhận xử lý ban đầu các vụ việc vi phạm. Sau đó, công an cửa khẩu bàn giao cho đơn vị có thẩm quyền tiếp tục xử lý.

Cảnh một buổi diễn tập trấn áp bạo loạn tại sân bay Nội Bài cuối năm 2020. Ảnh: NIA.

Bên cạnh đó, khi có yêu cầu từ chỉ huy tàu bay nước ngoài về phối hợp xử lý vụ việc liên quan đến an ninh, trật tự, công an cửa khẩu là đơn vị chủ trì phối hợp, xử lý ban đầu.

Theo dự thảo, khi xác định có người xuất nhập cảnh trái phép trên chuyến bay hoặc để ngăn chặn hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, công an cửa khẩu có quyền cho tạm ngừng chuyến bay chưa cất cánh (chưa vào đường lăn cất cánh) trong 2 giờ. Nếu cần kéo dài thời gian tạm ngừng chuyến bay, công an cửa khẩu báo cáo Bộ trưởng Công an.

Ngoài ra, dự thảo nghị định đề xuất trong tình huống khẩn cấp để bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ trưởng Công an quyết định ngừng chuyến bay đi từ và đến một hoặc một số cửa khẩu đường hàng không nhưng không quá 24 giờ. Trường hợp cần kéo dài thời gian tạm ngừng chuyến bay, Bộ Công an kiến nghị Thủ tướng có biện pháp phù hợp.

Đối với các chuyến bay do Bộ Ngoại giao cấp phép bay thì phải thông báo ngay cho Bộ Ngoại giao về quyết định tạm ngừng.

Đáng chú ý, dự thảo nghị định nêu khi xảy ra nguy cơ đe dọa an ninh quốc gia nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp, Bộ Công an phối hợp với Bộ GTVT xét duyệt cấp phép bay đến cửa khẩu đường hàng không.

Sau đó, Bộ Công an chủ trì, phối hợp áp dụng biện pháp kiểm soát an ninh hàng không tăng cường lên cấp độ cao nhất; bố trí lực lượng tuần tra, lập chốt kiểm tra an ninh, giám sát toàn bộ khu vực cửa khẩu đường hàng không.