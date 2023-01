Đề xuất tăng phí sát hạch cấp giấy phép lái xe

Dự thảo Thông tư mới của Bộ Tài chính đề xuất tăng phí sát hạch cấp bằng lái xe cơ giới các loại, đồng thời bổ sung khoản phí sát hạch bằng lái ôtô sử dụng phần mềm mô phỏng.

Chi phí thi sát hạch bằng lái xe dự kiến tăng ngay trong năm 2023. Ảnh: H.Q.

Trên website của mình, Bộ Tài chính đang lấy ý kiến đóng góp của người dân cho dự thảo Thông tư về quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe.

Nội dung dự thảo cũng đề cập đến lệ phí cấp giấy phép lái xe, chứng chỉ hoạt động trên các phương tiện cùng lệ phí đăng ký và cấp biển xe máy chuyên dùng.

Trong đó, dự thảo đề nghị tăng mức phí sát hạch lái xe 10-20% so với mức phí hiện hành theo quy định tại Thông tư số 188 do Bộ Tài chính ban hành năm 2016. Riêng với sát hạch lý thuyết lái môtô, mức phí các phần thi dự kiến tăng xấp xỉ 50% so với thời điểm hiện nay.

Cụ thể, phí sát hạch lý thuyết đối với bằng lái môtô các hạng A1, A2, A3 và A4 sẽ tăng từ 40.000 đồng/lần lên thành 60.000 đồng/lần. Bên cạnh đó, phí sát hạch thực hành của các hạng bằng này cũng dự kiến tăng từ 50.000 đồng/lần lên thành 70.000 đồng/lần.

Đối với sát hạch bằng lái ôtô các hạng B1, B2, C, D, E và F, phí sát hạch lý thuyết được đề xuất ở mức 100.000 đồng/lần thay vì 90.000 đồng/lần như hiện nay.

Phí sát hạch thực hành trong sa hình sẽ tăng 50.000 đồng lên mức 350.000 đồng/lần, còn phí sát hạch thực hành trên đường giao thông công cộng cũng tăng thêm 20.000 đồng lên thành 80.000 đồng/lần.

Hạng bằng lái xe cơ giới Tổng phí sát hạch hiện hành (đồng/đợt thi) Tổng phí sát hạch đề xuất (đồng/đợt thi) Môtô các hạng A1, A2, A3, A4 90.000 130.000 Ôtô các hạng B1, B2, C, D, E, F 450.000 630.000

Đáng chú ý, dự thảo đã bổ sung khoản phí sát hạch bằng lái ôtô sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, với đề xuất khoản thu 100.000 đồng/lần. Đây sẽ là khoản phí mới hoàn toàn bởi Thông tư 188 chưa đề cập đến nội dung này.

Như vậy nếu áp dụng các mức phí mới như nội dung dự thảo, tổng số tiền mà người dự sát hạch phải đóng để hoàn thành một đợt thi sát hạch cấp bằng lái ôtô các hạng từ B1 đến F sẽ tăng từ 450.000 đồng lên thành 630.000 đồng.

Theo nội dung dự thảo, mức thu phí sát hạch cấp bằng lái xe cơ giới nói trên sẽ được áp dụng thống nhất trên phạm vi cả nước, không phân biệt cơ quan quản lý sát hạch thuộc Trung ương hay địa phương quản lý.

Người dự sát hạch cấp giấy phép lái xe thuộc phần nào thì sẽ nộp phí sát hạch phần đó và sẽ tính theo lần sát hạch.

Mức phí thi sát hạch cấp bằng lái xe cơ giới dự kiến tăng mạnh trong năm 2023. Ảnh minh họa: Sở GTVT Bắc Ninh.

Mức thu phí sát hạch lái xe ở thời điểm hiện tại thực chất được ban hành trên cơ sở giữ nguyên mức thu theo nội dung Thông tư 23 do Bộ Tài chính ban hành từ năm 2013.

Sau gần 10 năm thực hiện, mức phí sát hạch hiện hành được cho là không còn phù hợp với tình hình thực tế bởi đã xảy ra nhiều biến động về chi phí và giá cả.

Trong nội dung Công văn số 53 gửi Bộ Giao thông Vận tải vào tháng 8/2022, Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam cho biết thời gian vừa qua các trung tâm sát hạch phải đầu tư thêm bài thi, phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông hay phần mềm quản lý.

Ngoài ra, giá xăng dầu tăng liên tục cộng với tiền lương cơ bản được cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh nhiều lần cũng ảnh hưởng đến nguồn tiền của trung tâm sát hạch trong việc tái đầu tư và duy trì tình trạng kỹ thuật đúng yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước.

Do vậy, Hiệp hội Vận tải Ôtô Việt Nam cho rằng cần thiết phải có sự điều chỉnh về mức thu phí sát hạch lái xe phù hợp với thực tế và đảm bảo cho các trung tâm sát hạch lái xe hoạt động, phát triển.

Hiện, công dân có thể đóng góp ý kiến cho dự thảo nói trên tại website của Bộ Tài chính. Nếu được thông qua, mức phí sát hạch cấp bằng lái xe mới có thể sẽ có hiệu lực ngay trong quý II năm nay.